Мишустин о коронавирусе: Мы справимся с этой угрозой

На уровне Государственного совета создана специальная рабочая группа, занимающаяся проблемой. Правительство сформировало координационный совет. "Мы принимаем проактивные меры, чтобы не допустить массового распространения вируса в нашей стране и снизить его влияние на экономику. Все они продуманы и абсолютно оправданы, проработаны и скоординированы на всех уровнях", - подчеркнул премьер.

Однако многое зависит от каждого отдельного человека. "Необходимо максимально ограничить свои контакты и в случае симптомов вызывать врача", - посоветовал глава кабинета министров.

Поручения, относящиеся к борьбе с коронавирусом, должны выполняться регионами и муниципалитетами максимально быстро, указал Мишустин. Для этого на местах нужно создать оперативные ведомственные штабы и принять планы неотложных мероприятий.

Большую часть уже данных поручений министерства и ведомства обязаны выполнить в течение этой недели, напомнил глава кабмина. "Прошу максимально оперативно - в течение 24 часов - вносить необходимые документы в правительство, а аппарату правительства - в такой же срок предоставлять эти документы мне на подпись", - распорядился он.

С пятницы начнется оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе. "В каждой торговой сети и аптечной организации, - обозначил премьер тщательность этой работы. - Это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий и, конечно же, средств дезинфекции и индивидуальной защиты".

Торговые сети должны сформировать достаточный запас такой продукции. Для этого они получат при необходимости доступ ко льготным кредитам. С пятницы на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные - правительство вводит "зеленый коридор" для импортеров и крупных торговых сетей.

- На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины, - заявил Михаил Мишустин. - Наша промышленность должна увеличить объемы производства и ускорить выпуск медицинских изделий, на который сейчас есть повышенный спрос.

Упрощена дистанционная торговля безрецептурными лекарствами. Одновременно усилят контроль за их оборотом. "Чтобы недобросовестные поставщики под шумок не поставляли контрафактную продукцию", - указал премьер.

Еженедельно кабинет министров намерен проводить оперативный мониторинг рынка труда, чтобы видеть картину занятости на местах. "Социальные выплаты для тех, кто признан безработным, должны выплачиваться вовремя в полном объеме", - отметил глава правительства. Регионы могут запросить дополнительную помощь, если это потребуется.

Пострадавшие от коронавируса отрасли получат отсрочку по налоговым платежам. До 1 мая она предоставлена туристическому бизнесу и авиаперевозчикам. Также в этом году турфирмы не будут делать взносы в резервный фонд ассоциации "Турпомощь". В ближайшее время, напомнил Мишустин, министерства разработают порядок компенсации убытков туроператоров по невозвратным тарифам за авиаперевозки клиентов.

Особое внимание кабинет министров уделяет поддержке малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей. Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество. Малый бизнес пока не будут беспокоить проверками контрольно-надзорных органов.

Центральный банк будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель, заявил премьер-министр. "Это позволит увеличить предложение валюты, сделать его более предсказуемым вне зависимости от ситуации на глобальных рынках нефти и газа", - подчеркнул он.

Правительство и Банк России будут и дальше предпринимать действия, необходимые для обеспечения финансовой стабильности, заверил глава кабмина.