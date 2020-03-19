Мишустин о коронавирусе: Мы справимся с этой угрозой

Новости

Андрей Бочкарев: Для нового инфекционного центра в Москве уже готов фундамент 13:08
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса 13:06
ВОЗ прокомментировала слухи о передаче COVID-19 комарами 12:59
В Эквадоре работники аэропорта не дали приземлиться самолетам из Европы 12:56
В Заполярье подтвердили первый случай заражения коронавирусом 12:53
"Яндекс.Такси" начнет доставлять безрецептурные лекарства 12:50
Музей Москвы расскажет, как ЧС меняют жизнь города 12:50
Лукашенко провел совещание по эпидемиологической ситуации 12:47
Lada снова сломалась: на этот раз на сервис отправляют Xray 12:46
В России цифровизируют деятельность по охране особо редких животных 12:44
Тину Канделаки возмутила отмена "Евровидения" из-за пандемии 12:44
На Кубани спортсмен госпитализирован с подозрением на коронавирус 12:39
Шнуров может принять участие в довыборах в заксобрание Петербурга 12:39
Делегацию США в Москве 9 мая возглавит советник Трампа по нацбезопасности 12:34
Премьер-министр Италии заявил о намерении продлить сроки карантина 12:32
Звезда "Сволочей" Емельянов арестован за нападение на врача "скорой" 12:26
На Кубани предложили временно закрыть кафе и рестораны в ТРЦ 12:17
В Коктебеле новую набережную и очистные сооружения построят в 2022 году 12:16
Съемки четвертого сезона сериала "Корона" близки к завершению 12:13
В Пятигорске будут судить мужчину, зарезавшего трех человек в гараже 12:06
Каспийского тюленя внесут в Красную книгу 12:05
Эксперты развеяли мифы о турбомоторах 12:05
Милош Бикович и Ксения Собчак поспорили о смысле секса 12:02
На заводе под Тулой из-за утечки аммиака погиб человек 11:59
В Крыму суд приостановил добычу песка на Бакальской косе 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 12:08
Рубрика: Власть

Мишустин о коронавирусе: Мы справимся с этой угрозой

Текст: Владимир Кузьмин
Поводов для паники из-за коронавирусной инфекции нет, уверен премьер-министр Михаил Мишустин. "Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями как внутри страны, так и в мире, и мы справимся с этой угрозой", - заявил он на заседании правительства.
Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС

На уровне Государственного совета создана специальная рабочая группа, занимающаяся проблемой. Правительство сформировало координационный совет. "Мы принимаем проактивные меры, чтобы не допустить массового распространения вируса в нашей стране и снизить его влияние на экономику. Все они продуманы и абсолютно оправданы, проработаны и скоординированы на всех уровнях", - подчеркнул премьер.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина

Однако многое зависит от каждого отдельного человека. "Необходимо максимально ограничить свои контакты и в случае симптомов вызывать врача", - посоветовал глава кабинета министров.

Поручения, относящиеся к борьбе с коронавирусом, должны выполняться регионами и муниципалитетами максимально быстро, указал Мишустин. Для этого на местах нужно создать оперативные ведомственные штабы и принять планы неотложных мероприятий.

Большую часть уже данных поручений министерства и ведомства обязаны выполнить в течение этой недели, напомнил глава кабмина. "Прошу максимально оперативно - в течение 24 часов - вносить необходимые документы в правительство, а аппарату правительства - в такой же срок предоставлять эти документы мне на подпись", - распорядился он.

С пятницы начнется оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе. "В каждой торговой сети и аптечной организации, - обозначил премьер тщательность этой работы. - Это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий и, конечно же, средств дезинфекции и индивидуальной защиты".

Торговые сети должны сформировать достаточный запас такой продукции. Для этого они получат при необходимости доступ ко льготным кредитам. С пятницы на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные - правительство вводит "зеленый коридор" для импортеров и крупных торговых сетей.

- На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины, - заявил Михаил Мишустин. - Наша промышленность должна увеличить объемы производства и ускорить выпуск медицинских изделий, на который сейчас есть повышенный спрос.

Фото: iStock
В Совфеде оценили перспективы введения в России нового трудового режима

Упрощена дистанционная торговля безрецептурными лекарствами. Одновременно усилят контроль за их оборотом. "Чтобы недобросовестные поставщики под шумок не поставляли контрафактную продукцию", - указал премьер.

Еженедельно кабинет министров намерен проводить оперативный мониторинг рынка труда, чтобы видеть картину занятости на местах. "Социальные выплаты для тех, кто признан безработным, должны выплачиваться вовремя в полном объеме", - отметил глава правительства. Регионы могут запросить дополнительную помощь, если это потребуется.

Пострадавшие от коронавируса отрасли получат отсрочку по налоговым платежам. До 1 мая она предоставлена туристическому бизнесу и авиаперевозчикам. Также в этом году турфирмы не будут делать взносы в резервный фонд ассоциации "Турпомощь". В ближайшее время, напомнил Мишустин, министерства разработают порядок компенсации убытков туроператоров по невозвратным тарифам за авиаперевозки клиентов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Что нужно знать о страховках от коронавируса

Особое внимание кабинет министров уделяет поддержке малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей. Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество. Малый бизнес пока не будут беспокоить проверками контрольно-надзорных органов.

Центральный банк будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель, заявил премьер-министр. "Это позволит увеличить предложение валюты, сделать его более предсказуемым вне зависимости от ситуации на глобальных рынках нефти и газа", - подчеркнул он.

Правительство и Банк России будут и дальше предпринимать действия, необходимые для обеспечения финансовой стабильности, заверил глава кабмина.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал свои источники информации
Кабмин предупредил о возможном усилении ограничений из-за коронавируса
ЦБ поддержит валютный рынок в случае сильного падения цен на нефть
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин
Поступить на службу по контракту в армию теперь можно онлайн
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента