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19.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Текст: Георгий Панин
Эпидемия вируса Covid-19 несколько отпустила Китай, но семимильными шагами распространяется по остальной планете, не обходя и Россию. Рубль реагирует на эту пандемию соответствующе - падением. Причем паника усиливается фактором стремительно дешевеющей нефти, что, в свою очередь, стало печальным результатом фактического развала соглашения ОПЕК+.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку:

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
ЦБ поднял официальный курс доллара более чем на 3 рубля

- С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26 процентов, доллар уже превысил 80 рублей. По отношению к евро рубль обесценился на 24 процента, курс евро превышает 87 рублей. И, к сожалению, пока нельзя сказать, что наша валюта достигла дна.

Сейчас все больше появляется прогнозов о том, что доллар уже в ближайшее время может вырасти до 97 и даже до 100 рублей. Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля. Однако сейчас международные эксперты, в том числе глобальный инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть даже до 20 долларов за баррель.

Это будет новый исторический минимум цены, при котором мы обязательно увидим новый исторический максимум и по курсу доллара к рублю. Поэтому апокалиптические прогнозы, которые еще недавно казались нереальными, в этом году могут сбыться. В ближайший месяц возвращения рубля на уровни ниже 70 рублей за доллар, а евро - ниже 79 рублей мы не ожидаем.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Отметим, что ФРС США в марте "перевыполнила план" по снижению коридора процентных ставок. В принципе, эти решения Федрезерва должны были бы ослабить доллар. Однако на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, а также на других сырьевых рынках доллар выглядит хоть и не слишком тихой, но пока относительно безопасной "гаванью" для хранения сбережений. Долларовый индекс DXY с начала года рекордно вырос и даже превысил максимум в 100 пунктов, что говорит о повышенном доверии международных инвесторов к американской валюте.

20 марта свое решение по ключевой процентной ставке примет совет директоров Банка России. Мы ожидаем, что на фоне неопределенности, связанной с развитием в мире пандемии коронавируса и беспрецедентного обвала цен на нефть, ЦБ РФ оставит ключевую ставку на уровне 6 процентов. Хотя есть мнения, что Центробанк может и повысить ключевую ставку, чтобы не допустить роста инфляции. Однако в настоящее время повышение ключевой ставки могло бы вызвать только рост инфляционных ожиданий.

Фото: Илья Питалев /РИА Новости
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Также 20 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина проведет внеплановую пресс-конференцию. Возможно, если Центробанк объявит о проведении экстренных мер по стабилизации валютного рынка, рубль сможет скорректироваться вверх. Но к возврату курса рубля на уровни начала 2020 года это не приведет. Хранить деньги в рублях никогда не поздно, но лучше диверсифицировать сбережения вложениями в доллары или евро.

Сегодня никто не может предсказать, когда закончится пандемия коронавируса, даже медики. Нужно пройти ее пик, равно как и увидеть восстановление мировой экономики, торговли и нефтяных цен. Когда можно будет рассматривать сценарий укрепления рубля до уровня декабря 2019 года, покажет время. А пока в ближайшие дни мы ожидаем курс доллара к рублю 74-78, а евро - 82-85.

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