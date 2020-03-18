19:06 Открыта "горячая линия" по коронавирусу для пожилых

Заработала единая "горячая линия" для оказания помощи пенсионерам на время сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. По телефону 8 (800) 200-34-11 люди старше 60 лет смогут проконсультироваться по профилактике заболевания, оставить заявку волонтерам на доставку продуктов и медикаментов. По желанию пожилых научат самостоятельно заказывать товары первой необходимости через интернет.

17:06 Росавиация снизила аэронавигационные сборы

Росавиация снизила на 50% аэронавигационные сборы для российских авиакомпаний на внутренних маршрутах до 1 октября, сообщили в ведомстве. Для Дальнего Востока сборы почти обнулены.

Меры введены для снижения негативного влияния от коронавируса на экономическое положение авиакомпаний - они помогут снизить себестоимость перевозки.

16:36 "Евровидение" переносится

Песенный конкурс "Евровидение", который должен был пройти в нидерландском Роттердаме 12-16 мая, отменен, сообщили его организаторы. По их словам, рассматривались различные варианты проведения конкурса (в том числе без зрителей), но в итоге его решено было перенести на 2021 год. Продолжатся и переговоры о его проведении именно в Роттердаме, поскольку "Евровидение" принимает та страна, чей представитель победил в предыдущем году. Победителем конкурса в 2019 году стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

16:07 Курсантам военных вузов ограничили увольнения

В министерстве обороны России приняли решение скорректировать учебные программы всех военных вузов. "В целях защиты здоровья курсантов, слушателей высших военных учебных заведений, а также воспитанников довузовских образовательных учреждений министерством обороны РФ реализуется комплекс профилактических мер по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, - сообщили в военном ведомстве. - В частности, предусмотрена отмена межвузовских мероприятий, учебных практик и стажировок вне мест дислокации вузов, а также максимальное ограничение увольнений курсантов и воспитанников с выходом за пределы учреждений".

15:30 В колониях и СИЗО отменены свидания

С 16 марта 2020 года во всех учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Отмечается, что запрет будет действовать "до особого указания". Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

14:30 В России обнаружены новые случаи коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавируса. Все заразившиеся - россияне, за последние две недели они посещали неблагополучные по коронавирусу страны. 31 случай зарегистрирован в Москве, один - в Томской области, один - в Новосибирской области.

14:20 Пассажирам могут вернуть деньги за "невозвратные" билеты

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее предприятие "Российских железных дорог") предоставила пассажирам возможность вернуть деньги за "невозвратные" билеты в случае отказа от поездки из-за коронавируса. Сделать это можно до 10 апреля.

Как пояснили в компании, решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны.

Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где новый коронавирус получил широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. В кассе нужно будет предъявить справку из медицинского учреждения. В этом случае комиссия за возврат проездного документа составит 210 рублей 60 копеек, уточнили в РЖД.

Возврат денежных средств за невозвратные билеты производится только в билетных кассах ФПК.

Деньги за "невозвратные" билеты вернут только в кассах ФПК. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

13:09 Собрание РАН впервые пройдет в режиме видеосвязи

Намеченное на 14-15 апреля 2020 года Общее собрание РАН впервые проведут в режиме видеосвязи. По форме это будет выглядеть так: в Москве в зале президиума РАН на Ленинском проспекте соберутся только руководители отделений и вице-президенты академии. Президент РАН Александр Сергеев в их присутствии огласит обязательный годовой доклад "О реализации научно-технической политики...", с которым все члены академии будут ознакомлены заранее, а также смогут прослушать его и обсудить онлайн. И тогда же дистанционно смогут проголосовать.

13:01 Проверки российских вузов могут приостановиться

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта всем российским вузам рекомендуется организовать обучение студентов с применением дистанционных технологий. Ведомство открыло горячую линию keep-learning.globaluni.ru для оперативной поддержки вузов. Ведущие университеты страны открыли свои электронные ресурсы для свободного доступа коллег из регионов.

С 17 марта минобрнауки поставило на паузу все плановые и внеплановые проверки своих подведомственных вузов. Следующий шаг - приостановка проверок всех вузов России, вопрос прорабатывается с Рособрнадзором.