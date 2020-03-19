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19.03.2020 10:03
Рубрика: Легковые авто

Nissan запатентовал в России имя Ariya

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Не все помнят, что Ariya - это самая яркая премьера Nissan прошлого года, компактный (длина 4600 мм, ширина 1920 мм, высота 1630 мм) пятиместный кроссовер на электротяге.

В ближайшие несколько лет Ariya пойдет в промышленное производство и станет глобальным электромобилем от Nissan.

Фото: База ФИПС.
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Регистрация товарного знака "Ariya" в российскою юрисдикции - тот случай, когда дым не без огня: по предварительной информации, Ariya будет поставляться в Россию через официальную дистрибуцию.

На полностью новой модульной платформе, лежащей в основе Ariya, будет построена обширная линейка электромобилей нового поколения, включая следующее поколение Leaf. На серийной Ariya дебютирует продвинутая система ассистирования водителю ProPILOT 2.0, способная по команде самостоятельно выполнять обгоны и маневрирование.

Ariya, кроме того, примечателен предзнаменованием нового стиля в дизайне Nissan. Так все будущие автомобили марки получат такую же широкую V-образную решетку, подчеркнутую бумерангами дневных ходовых огней. А характерными принадлежностями электромобилей бренда, кроме того, станут обтекаемый силуэт, декоративные элементы цвета меди и минималистичный интерьер.

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#Nissan