На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщается на официальном сайте федерального Роспотребнадзора.

Теперь на Кубани известно о трех заболевших коронавирусом. Напомним,12 марта был выявлен один случай заражения коронавирусом у пенсионера из Приморско-Ахтарского района, прилетевшего из итальянской Вероны. Также с подозрением на коронавирус находится спортсмен, который прилетел на сборы в Геленджик, а ранее находился в очаге заражения в одной из зарубежных стран. Правда, пока не подтверждено, что этот пациент также заразился коронавирусом.

"Оперативно выявлены и находятся под постоянным наблюдением все контактировавшие с ним люди. Это 14 человек. У троих обнаружены симптомы ОРВИ, поэтому их поместили в специальные боксы, остальные находятся на двухнедельном карантине", - сообщается на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Как заявили корреспонденту "РГ" в краевом Роспотребнадзоре, пока у них нет дополнительной информации о двух новых случаях заражения коронавирусом.

Роспотребнадзор сообщил, что в России за последние сутки зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у россиян в 23 регионах. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев, из них 11 - у иностранцев. Под медицинским наблюдением в целом по России находились 62 541 человек, по состоянию на 18 марта под контролем остаются 22 178 человек.

В крае накануне уже отменили массовые мероприятия.