В горах Сочи из-за COVID-19 выросло число русских туристов

В Красной Поляне с минувших выходных на 15 процентов выросло количество бронирований на длительный период проживания. Об этом сообщили в пресс-службе горных курортов.

Средний период размещения гостей вырос с трех до десяти дней. Среди гостей лидируют жители Краснодарского края и Московской области - в целом, более 40 процентов от общего количества гостей курорта.

Как отмечают гости, они планируют остаться в горах Сочи до тех пор, пока пандемия коронавирусной инфекции не пойдет на спад. Кстати, на курортах приняли все необходимые меры для профилактики коронавируса и безопасности туристов. Так, ежедневно проводится дополнительная влажная уборка общественных зон и жилых помещений, медицинский осмотр всех контактных сотрудников, установлены бесплатные спиртовые диспенсеры и размещены памятки с рекомендациями Минздрава: мыть руки, носить маску, в случае недомогания вызывать в номер врача и другие.

Как писала "РГ", до 25 апреля из-за коронавируса в Сочи отменили морские круизы в Крым на пассажирском девятипалубном теплоходе "Князь Владимир".

Напомним, сегодня на Кубани выявлены два случая коронавируса, всего в Краснодарском крае зарегистрированы трое заболевших. Один пациент транзитом находился в регионе и уже покинул его, сейчас на лечении в Москве. Второй находится в изолированном боксе больницы Сочи. Как выяснилось, он приехал в город-курорт из Армении. Первый случай был выявлен 12 марта у предпринимателя-пенсионера из Приморско-Ахтарского района, прилетевшего из итальянской Вероны.