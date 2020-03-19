Названы личности двух новых пациентов с коронавирусом на Кубани

В регионе, как уже сообщалось, выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Всего на Кубани на данный момент обнаружили трех заболевших. В оперативном штабе Краснодарского края назвали личности новых пациентов с COVID-19.

Один их этих заболевших транзитом находился в регионе и уже покинул его. Сейчас он - на лечении в Москве. Но так как анализы взяты на территории Краснодарского края, случай заболевания фиксируется в данном регионе. Второй заболевший коронавирусной инфекцией сейчас находится на лечении в больнице Сочи в изолированном боксе. Как выяснилось, он приехал в город-курорт из Армении.

"Круг контактов заболевших на территории Краснодарского края оперативно выявлен, - говорится в сообщении. - Все, с кем они контактировали, сейчас находятся в изоляции под наблюдением медиков".

Напомним, первый случай на Кубани был выявлен 12 марта. Коронавирус обнаружили у пенсионера из Приморско-Ахтарского района, прилетевшего из итальянской Вероны. Также с подозрением на коронавирус находится спортсмен, который приехал на сборы в Геленджик, где ранее пребывал в очаге заражения в одной из зарубежных стран. Под постоянным наблюдением находятся все контактировавшие с ним люди - 14 человек. У троих обнаружены симптомы ОРВИ, поэтому их поместили в специальные боксы, остальные - на двухнедельном карантине.

По данным краевого минздрава, по состоянию на 19 марта всего в больницы госпитализировано 136 человек с подозрением на COVID-19, из них 60 - на стационарном лечении. В поликлиниках по месту жительства под медицинским наблюдением находятся 772 человека. Всего проведено 2702 лабораторных исследования, из них одно положительное на новый коронавирус.