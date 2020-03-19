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19.03.2020 11:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму суд приостановил добычу песка на Бакальской косе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Раздольненский районный суд Республики Крым на 90 суток приостановил добычу песка на Бакальской косе предприятием "Экоюжгеоразведка". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Протокол об экологических нарушениях оформил Крымский отдел государственного надзора на море Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора. Рассмотрев его, суд вынес постановление по статье 7.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ - "Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий". Разработчику месторождения "Бакальская банка" назначено наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.

В Крыму ущерб от разрушения Бакальской косы оценили в 52 млн рублей

- Для обеспечения исполнения решения суда юрлицу запрещена разведка и добыча полезных ископаемых на месторождении в Каркинитском заливе Черного моря, - уточнили в суде. - Срок наказания будет исчисляться с момента фактического приостановления деятельности юридического лица.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ущерб от добычи песка на Бакальской косе составил 52 миллиона рублей, и у компании отозвана лицензия на добычу строительного материала. Власти полуострова уже несколько лет добиваются запрета на добычу песка на Бакальской косе.

Недропользователь получил лицензию на этот вид деятельности еще при Украине, а затем продлил срок ее действия уже в агентстве Роснедра. Последние годы площадь косы стремительно сокращается: если в 2018 году насыпь уменьшилась на восемь гектаров, то в 2019 году - уже на 14,5 гектара. В декабре 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов обратился в министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой поручить Федеральному агентству по недропользованию досрочно прекратить действие лицензии на добычу песка.

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