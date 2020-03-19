В Крыму трафик через границу с Украиной сократился в 5,5 раза

После введенного с 18 марта ограничения пропуска иностранных граждан через государственную границу РФ трафик через три пункта пропуска с Украиной на севере Республики Крым сократился в 5,5 раза. Об этом на заседании оперативного штаба при Совмине РК заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- По данным пограничного управления ФСБ, за 18 марта три пункта пропуска на границе Республики Крым и Украины пересек на въезд и выезд 1031 человек, - рассказала Наталья Пеньковская. - В том числе 413 человек, из которых 344 гражданина Украины - выехали из России. А 618 человек - 602 гражданина РФ и 16 имеющих вид на жительство в России - въехали в страну.

Все пункты пропуска на госгранице получили тепловизоры для дистанционного замера температуры у путешественников. У 11 человек за минувшие сутки взяты пробы на коронавирус, и они будут находиться под наблюдением. Также крымские санитарные врачи получают оперативную информацию от столичных коллег о крымчанах, которые побывали в заграничных поездках и прилетают в аэропорт Симферополя транзитом через московские аэропорты.

Крымчане, помещенные на карантин из-за коронавируса, с 20 марта смогут оформить больничные дистанционно.

- Это смогут сделать жители Республики Крым после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, - сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов. - Временные правила распространяются не только прибывших в Россию из таких стран, но и на проживающих совместно с ними.

Напомним, с ноля часов 18 марта пункты пропуска на государственной границе РФ временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключение сделано только для дипломатов, работников транспорта, а также получивших визы в связи со смертью близких родственников. Также свободно могут вернуться домой россияне и имеющие вид на жительство в РФ.

В то же время в РК и в Севастополе под медицинским наблюдением из-за коронавируса сейчас 267 человек, из которых 16 человек - в стационарах с признаками респираторной вирусной инфекции. Ни одного носителя коронавируса не выявлено.