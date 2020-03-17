Граница Крыма с Украиной закроется с 18 марта

В Республике Крым и Севастополе с ноля часов 18 марта пункты пропуска на государственной границе РФ временно ограничат въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. Такое решение принято для защиты жителей полуострова от активно распространяющейся в ЕС коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по РК и Севастополю.

Исключение будет сделано для сотрудников консульств, дипломатов и членов их семей, водителей международных автомобильных рейсов, экипажей воздушных и морских судов, членов официальных делегаций. Также запрет на въезд не будет распространяться на россиян и иностранцев, получивших визы в связи со смертью близкого родственника.

- Лица, прибывающие в Российскую Федерацию, должны быть готовы к проведению в пунктах пропуска в отношении них необходимых профилактических мероприятий, - отметили в пограничном управлении. - Сотрудники пунктах пропуска предпринимают все исчерпывающие меры, чтобы не допустить проникновения новой коронавирусной инфекции на территорию РФ. Учитывая сложившуюся ситуацию, гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок за границ.

Напомним, в Республике Крым и Севастополе с сегодняшнего дня введен режим повышенной готовности, и отменены все массовые мероприятия, в том числе и посвященные годовщине событий Крымской весны. Студенты вузов полуострова переведены на дистанционное обучение. При этом ни одного заболевшего коронавирусом в РК и Севастополе пока не выявлено.