Силуанов рассказал о влиянии коронавируса на экономику

Коронавирус влияет на российскую экономику больше, чем снижение цен на нефть. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Сейчас действует два фактора: снижение цен на нефть и последствия так называемой коронавирусной инфекции. Потому что вторая составляющая, я считаю, что даже более серьезна для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли", - сообщил глава Минфина (цитата по ТАСС).

Силуанов напомнил, что правительство сформировало план действий по борьбе с экономическими последствиями коронавируса и снижения цен на нефть. По его мнению, реализация этих мер, Фонд национального благосостояния и созданный недавно оперативный спецфонд на 300 млрд рублей помогут оперативно отреагировать на развитие событий и помочь бизнесу, предприятиям, людям и регионам.

Ранее правительство и Банк России объявили о ряде мер для поддержки экономики в условиях распространения вируса и рыночной волатильности. Согласно им, финансовый рынок будет получать необходимую ликвидность, а транспортники, турфирмы, малый и средний бизнес фактически получат преференции.

Цены на нефть резко снизились после развала сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в начале марта. Падение стало двукратным - с более чем 50 долларов за баррель Brent до нынешних 27 долларов. Накануне котировки падали ниже 25 долларов впервые за 17 лет. Снижение цен на нефть и нехватка долларовой ликвидности на мировых рынках из-за пандемии коронавируса спровоцировали быстрый рост курса доллара к рублю, который накануне превысил отметку 80 рублей за доллар впервые с 2016 года.