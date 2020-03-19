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19.03.2020 12:28
Рубрика: Экономика

Силуанов рассказал о влиянии коронавируса на экономику

Текст: Роман Маркелов
Коронавирус влияет на российскую экономику больше, чем снижение цен на нефть. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Сейчас действует два фактора: снижение цен на нефть и последствия так называемой коронавирусной инфекции. Потому что вторая составляющая, я считаю, что даже более серьезна для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли", - сообщил глава Минфина (цитата по ТАСС).

Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС
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Силуанов напомнил, что правительство сформировало план действий по борьбе с экономическими последствиями коронавируса и снижения цен на нефть. По его мнению, реализация этих мер, Фонд национального благосостояния и созданный недавно оперативный спецфонд на 300 млрд рублей помогут оперативно отреагировать на развитие событий и помочь бизнесу, предприятиям, людям и регионам.

Ранее правительство и Банк России объявили о ряде мер для поддержки экономики в условиях распространения вируса и рыночной волатильности. Согласно им, финансовый рынок будет получать необходимую ликвидность, а транспортники, турфирмы, малый и средний бизнес фактически получат преференции.

Цены на нефть резко снизились после развала сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в начале марта. Падение стало двукратным - с более чем 50 долларов за баррель Brent до нынешних 27 долларов. Накануне котировки падали ниже 25 долларов впервые за 17 лет. Снижение цен на нефть и нехватка долларовой ликвидности на мировых рынках из-за пандемии коронавируса спровоцировали быстрый рост курса доллара к рублю, который накануне превысил отметку 80 рублей за доллар впервые с 2016 года.

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