УАЗ готовится отразить атаку коронавируса

На Ульяновском автомобильном заводе введён особый режим, который должен помочь в сохранении стабильной работы предприятия.

Санитарно-эпидемический режим введён руководством завода с 13 марта, сообщает корпоративное издание "Панорама". На территории предприятия "будут усилены профилактические мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором".

Очевидно, речь идёт о предупредительных мерах, таких как мытьё рук (при отсутствии такой возможности - обработка антисептическими растворами), ношение медицинской маски и так далее.

Введён ряд ограничений на проведение мероприятий с большим количеством людей и запрещён выезд сотрудников за пределы страны.

Ранее "РГ" сообщала о закрытии автозаводов в Европе на карантин, на сегодняшний день все предприятия приостановили свою работу. Аналогичная ситуация начинает складываться в Соединённых Штатах, в России производственные площадки пока работают в обычном режиме.