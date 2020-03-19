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19.03.2020 17:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ готовится отразить атаку коронавируса

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

На Ульяновском автомобильном заводе введён особый режим, который должен помочь в сохранении стабильной работы предприятия.

Санитарно-эпидемический режим введён руководством завода с 13 марта, сообщает корпоративное издание "Панорама". На территории предприятия "будут усилены профилактические мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором".

Фото: www.drive2.ru/users/mihail124/
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Очевидно, речь идёт о предупредительных мерах, таких как мытьё рук (при отсутствии такой возможности - обработка антисептическими растворами), ношение медицинской маски и так далее.

Введён ряд ограничений на проведение мероприятий с большим количеством людей и запрещён выезд сотрудников за пределы страны.

Ранее "РГ" сообщала о закрытии автозаводов в Европе на карантин, на сегодняшний день все предприятия приостановили свою работу. Аналогичная ситуация начинает складываться в Соединённых Штатах, в России производственные площадки пока работают в обычном режиме.

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