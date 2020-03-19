Распоряжение главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", в связи с угрозой распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирусная инфекция):

1. Ввести с 18 марта 2020 года впредь до особого распоряжения на территории Удмуртской Республики режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить с 19 марта 2020 года впредь до особого распоряжения проведение на территории Удмуртской Республики театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 500 человек.

3. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, иные государственные органы Удмуртской Республики и подведомственные им государственные учреждения Удмуртской Республики - обязать, а территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, организациям независимо от формы собственности - рекомендовать:

1) перенести культурные, спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, запланированные к проведению в период до 12 апреля 2020 года, в особенности с участием иностранных граждан до наступления более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации;

2) в случае невозможности отмены либо переноса проведения массовых и спортивных мероприятий обеспечить их проведение без участия зрителей и с усиленным режимом дезинфекционной обработки, а культурно-зрелищных мероприятий - с усиленным режимом дезинфекционной обработки;

3) принять необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции среди работников с учетом рекомендаций, направленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в письме от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27;

4) отменить командирование работников за пределы Российской Федерации;

5) в случае невозможности отмены зарубежных командировок не допускать к работе работников, прибывших из стран, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения, а также лиц, контактировавших с больными с подозрением на коронавирусную инфекцию, на весь период изоляции (14 календарных дней) с даты прибытия на территорию Российской Федерации или контакта с больными с подозрением на коронавирусную инфекцию;

6) в случае возвращения из стран, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения, работников, выезжавших в отпуск либо по иным личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе и предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней с даты прибытия на территорию Российской Федерации;

7) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 календарных дней);

8) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

9) обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей;

10) участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространению в Удмуртской Республике коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.

4. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики, иным государственным органам Удмуртской Республики направить списки массовых мероприятий, проводимых в период до 1 мая 2020 года, с указанием места, сроков проведения, количества участников, наличия иностранных участников и их данных в Правительство Удмуртской Республики и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории соответствующих муниципальных образований в Удмуртской Республике.

6. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rospotrebnadzor.ru):

1) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Удмуртскую Республику, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации по номеру телефона "горячей линии" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 8-(3412)-57-01-89;

2) обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому (без посещения медицинских организаций).

7. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:

1) обеспечить работу медицинских организаций в условиях противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирулицидной активности;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения;

3) принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования и направления его для исследования на коронавирусную инфекцию в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике";

4) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно­ сосудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала;

5) обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к приему пациентов с признаками коронавирусной инфекции;

6) организовать совместно с Горьковской железной дорогой - филиалом открытого акционерного общества "Российские железные дороги" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров поездов, следующих по маршрутам "Москва - Ижевск", "Санкт-Петербург - Ижевск", в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание им необходимой медицинской помощи;

7) организовать совместно с акционерным обществом "Ижавиа" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывающих в город Ижевск авиатранспортом, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание им необходимой медицинской помощи;

8) обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

9) обеспечить распространение в медицинских организациях, образовательных организациях и организациях социального обслуживания населения информационных материалов по профилактике коронавирусной инфекции и их публикацию в средствах массовой информации;

10) совместно с Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики обеспечить ежедневное информирование средств массовой информации о профилактике распространения коронавирусной инфекции.

8. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики:

1) организовать в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан: ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников и проживающих граждан; в случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь;

2) ввести карантин в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан старше 50 лет и инвалидов.

9. Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

1) запретить выезды организованных школьных групп за пределы Удмуртской Республики;

2) организовать информирование родителей о нежелательности поездок за пределы Российской Федерации, в особенности в страны, указанные в пункте 6 настоящего распоряжения;

3) организовать сбор информации от родителей о планируемых поездках за пределы Российской Федерации (с указанием страны и сроков пребывания);

4) совместно с общеобразовательными организациями обеспечить самоизоляцию детей, вернувшихся из стран, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения, на 14 календарных дней с даты прибытия на территорию Российской Федерации.

10. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить:

1) ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников;

2) в случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их от посещения организации с информированием медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

11. Руководителям санаторно-курортных организаций и домов отдыха, расположенных на территории Удмуртской Республики, обеспечить проведение мероприятий по измерению температуры тела и изучению эпиданамнеза прибывающих на отдых и лечение граждан. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать ближайшую медицинскую организацию, оказывающую первичную медико- санитарную помощь.

12. Предложить руководителям аптечных организаций в Удмуртской Республике независимо от формы собственности обеспечить наличие в аптечных организациях неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения коронавирусной инфекции и средств индивидуальной защиты.

13. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики обеспечить координацию действий государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике и организаций.

14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов







