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19.03.2020,  
14:23
Текст:  Алексей Брусилов

Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади. К началу марта ими отбит считающийся стратегически важным город Эль-Хазм - административный центр провинции Эль-Джауф.
Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости
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Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, особенностью этой операции стало активное применение хуситами трофейных бронеавтомобилей типа MRAP для штурма опорных пунктов противника. Они перебрасывали атакующую пехоту буквально вплотную к позициям.

Перед этим оборона противника накрывалась огнем артиллерии, гаубиц и минометов, реактивных установок. Также в боях широко использовались танки, боевые машины пехоты.

Наступающая сторона методично уничтожала центры сопротивления. При этом обороняющиеся не демонстрировали стойкости, быстро сбегали или сдавались.

Боевые самолеты и вертолеты Саудовской Аравии не смогли оказать эффективной поддержки терпящим поражение подразделениям. Понеся потери от зенитных комплексов, авиация в настоящее время старается держаться на больших высотах.

Эффективнее работают беспилотные летательные аппараты, наносящие удары по отдельным, не прикрытым ПВО группам пехоты.

В среду хуситы обнародовали видеокадры захваченных трофеев. Им досталось большое количество боевой техники и боеприпасов. В том числе 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", гаубицы Д-30, танки Т-55, Т-62, БМП-2, БТР Ratel, различные бронеавтомобили.

"В число захваченных боевых машин попала редкая для Йемена реактивная система залпового огня на базе "Камаза". Такие РСЗО поставлялись в эту страну еще до начала вооруженного конфликта, и, похоже, большая часть досталась хадистам", - отмечает Лямин.

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