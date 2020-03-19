Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Operation Fa'amkan Minhum in #Jawf:



Houthi forces can be seen using some of seized Saudi armored vehicle to ambush behind enemy lines during a rural battle. pic.twitter.com/DtVflThoaU — Tony Toh (@tonytohcy) March 18, 2020

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, особенностью этой операции стало активное применение хуситами трофейных бронеавтомобилей типа MRAP для штурма опорных пунктов противника. Они перебрасывали атакующую пехоту буквально вплотную к позициям.

Перед этим оборона противника накрывалась огнем артиллерии, гаубиц и минометов, реактивных установок. Также в боях широко использовались танки, боевые машины пехоты.

Наступающая сторона методично уничтожала центры сопротивления. При этом обороняющиеся не демонстрировали стойкости, быстро сбегали или сдавались.

Боевые самолеты и вертолеты Саудовской Аравии не смогли оказать эффективной поддержки терпящим поражение подразделениям. Понеся потери от зенитных комплексов, авиация в настоящее время старается держаться на больших высотах.

Эффективнее работают беспилотные летательные аппараты, наносящие удары по отдельным, не прикрытым ПВО группам пехоты.

В среду хуситы обнародовали видеокадры захваченных трофеев. Им досталось большое количество боевой техники и боеприпасов. В том числе 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", гаубицы Д-30, танки Т-55, Т-62, БМП-2, БТР Ratel, различные бронеавтомобили.

"В число захваченных боевых машин попала редкая для Йемена реактивная система залпового огня на базе "Камаза". Такие РСЗО поставлялись в эту страну еще до начала вооруженного конфликта, и, похоже, большая часть досталась хадистам", - отмечает Лямин.