Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Operation Fa'amkan Minhum in #Jawf:— Tony Toh (@tonytohcy) March 18, 2020
Houthi forces can be seen using some of seized Saudi armored vehicle to ambush behind enemy lines during a rural battle. pic.twitter.com/DtVflThoaU
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, особенностью этой операции стало активное применение хуситами трофейных бронеавтомобилей типа MRAP для штурма опорных пунктов противника. Они перебрасывали атакующую пехоту буквально вплотную к позициям.
Перед этим оборона противника накрывалась огнем артиллерии, гаубиц и минометов, реактивных установок. Также в боях широко использовались танки, боевые машины пехоты.
Наступающая сторона методично уничтожала центры сопротивления. При этом обороняющиеся не демонстрировали стойкости, быстро сбегали или сдавались.
Боевые самолеты и вертолеты Саудовской Аравии не смогли оказать эффективной поддержки терпящим поражение подразделениям. Понеся потери от зенитных комплексов, авиация в настоящее время старается держаться на больших высотах.
Эффективнее работают беспилотные летательные аппараты, наносящие удары по отдельным, не прикрытым ПВО группам пехоты.
В среду хуситы обнародовали видеокадры захваченных трофеев. Им досталось большое количество боевой техники и боеприпасов. В том числе 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", гаубицы Д-30, танки Т-55, Т-62, БМП-2, БТР Ratel, различные бронеавтомобили.
"В число захваченных боевых машин попала редкая для Йемена реактивная система залпового огня на базе "Камаза". Такие РСЗО поставлялись в эту страну еще до начала вооруженного конфликта, и, похоже, большая часть досталась хадистам", - отмечает Лямин.
#Yemen— Eastern Lion 东方军事爱好者 (@Sunkway_China) March 18, 2020
Breaking:
The video released by pro-Houthi military media shows that a large number of military equipment, weapons and ammunition was seized by Houthi-led forces in the operation in Al-Jawf.
Saudi once again proved itself as the largest arms supplier of Houthis.
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