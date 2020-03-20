Новости

Карантин поможет Джорджу Мартину дописать продолжение "Игры престолов" 18:09
Рэпер Дрейк самоизолировался после "коронавирусной" вечеринки 15:49
Вышел трейлер комедийного метал-хоррора "Мы призываем тьму" 14:55
Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище 14:42
Продолжение "Миньонов" отложили из-за пандемии 13:40

Эмилия Кларк заявила, что недовольна финалом "Игры престолов"

Новости
    20.03.2020, 17:55
Текст:   Козьма Лоханкин

Страсти по последнему сезону "Игры престолов" поутихли, но время от времени занятые в фэнтезийной саге актёры вспоминают об одном из главных проектов своей жизни. А для многих он был самым главным. Для Эмилии Кларк, например.

Фото: kinopoisk.ru
Съемки сериала по "Властелину колец" отменили из-за коронавируса

В свежем интервью The Times Эмилия призналась, что концовкой сериала крайне недовольна. В частности, ей было очень жалко свою героиню Дейенерис, коварно убитую племянником-любовником Джоном Сноу. Кроме того, её возмутило, что Джону "сошло с рук убийство".

При этом Кларк решила не обращать внимание на ту гекатомбу, которую незадолго до этого устроила её несчастная и обиженная героиня.

Напомним, такая развязка нелегко далась и исполнителю роли Джона Киту Харингтону, который после съёмок крепко запил.

Ранее сообщалось, что две звезды "Игры престолов" - Кристофер Хивью и Индира Варма - заразились коронавирусом.

Новости

Фото: больная коронавирусом Ольга Куриленко показала, чем лечится 13:15
Каннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии 19.03.2020
Юрий Лоза рассказал россиянам, чем заменить "Евровидение" 19.03.2020
На звезду сериала "Кадетство" завели уголовное дело 19.03.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Съемки продолжения сериала "Друзья" переносятся из-за пандемии 19.03.2020
Арест актера из "Сволочей" Емельянова, избившего врача, попал на видео 19.03.2020
Звезда "Сволочей" Емельянов арестован за нападение на врача "скорой" 19.03.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ AnthonyHopkins
Котики против коронавируса: питомец Энтони Хопкинса взорвал интернет 19.03.2020
Еще одна звезда "Игры престолов" заразилась коронавирусом 19.03.2020
Коронакараоке: Робби Уильямс записал из дома концерт для Instagram 19.03.2020
⧣ фэнтези
Фото: Warner Bros. Pictures
Съемки новых "Фантастических тварей" отменены из-за коронавируса 16.03.2020
Производство сериала "Ведьмак" приостановили из-за коронавируса 16.03.2020
Съемки сериала по "Властелину колец" отменили из-за коронавируса 16.03.2020