Эмилия Кларк заявила, что недовольна финалом "Игры престолов"

Страсти по последнему сезону "Игры престолов" поутихли, но время от времени занятые в фэнтезийной саге актёры вспоминают об одном из главных проектов своей жизни. А для многих он был самым главным. Для Эмилии Кларк, например.

В свежем интервью The Times Эмилия призналась, что концовкой сериала крайне недовольна. В частности, ей было очень жалко свою героиню Дейенерис, коварно убитую племянником-любовником Джоном Сноу. Кроме того, её возмутило, что Джону "сошло с рук убийство".

При этом Кларк решила не обращать внимание на ту гекатомбу, которую незадолго до этого устроила её несчастная и обиженная героиня.

Напомним, такая развязка нелегко далась и исполнителю роли Джона Киту Харингтону, который после съёмок крепко запил.

Ранее сообщалось, что две звезды "Игры престолов" - Кристофер Хивью и Индира Варма - заразились коронавирусом.