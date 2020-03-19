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Еще одна звезда "Игры престолов" заразилась коронавирусом

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    19.03.2020, 16:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Английская актриса Индира Варма, наиболее известная по ролям Элларии Сэнд в "Игре престолов" и Пайэти Брейкспир "Карнивал Роу", объявила в своем Instagram-аккаунте о заражении коронавирусом.

"Сейчас я в постели из-за болезни, и это нехорошо. Берегите себя, будьте здоровы и добры к своим близким", - написала Индира в комментарии к посту.

До этого она была занята в спектакле "Чайка" по пьесе Антона Чехова, который из-за пандемии отложен на определенный срок. Варма надеется, что труппа сможет вернуться на сцену в скором времени.

До этого COVID-19 подхватил другой участник шоу "Игры престолов" - Кристофер Хивью, воплотивший в сериале образ Тормунда Великаньей Смерти.

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