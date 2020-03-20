Lada на украинском ЗАЗе: Renault осталась довольна качеством сборки

В начале марта стало известно, что на Запорожском автомобильном заводе приступили к сборке нескольких моделей Lada: Largus, Vesta и Xray. Как сообщает Today.ua со ссылкой на Калину Иорданову, менеджера по коммуникациям Renault Group Eurasia, Renault провела аудит мощностей и качества выпущенных автомобилей.

"Калина Иорданова заявила, что аудит качества сборки машин уже закончен, а переговоры с корпорацией "Укравто", которой принадлежит ЗАЗ, продолжаются. Из этого следует, что Renault удовлетворён качеством сборки автомобилей в Запорожье. В противном случае, зачем тогда продолжать вести переговоры о сотрудничестве?", - пишет украинский портал.

Здесь стоит обратить внимание, что положительная оценка качества - не официальное заявление, а логичный вывод конкретного СМИ, которое отмечает, что "Иорданова не стала раскрывать никаких подробностей, так как ведутся переговоры".

Понятное дело, что все Lada, которые в случае успешных переговоров будут выпускаться на ЗАЗе, идентичны российским - никто под украинский рынок адаптировать модели не станет. На Украине в настоящее время собирают Xray и Vesta со 106-сильным мотором в паре с 5-ступенчатой "механикой" и Largus с мотором на 87 сил и опять же на "ручке".

Как отмечала "РГ" ранее, украинские Lada оказались дороже российских.