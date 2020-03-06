На украинском ЗАЗе начали серийную сборку Lada. Названы цены

Слухи подтвердились: на украинском автозаводе, который прославился в веках выпуском "Запорожцев", начали собирать российские автомобили Lada.

Большинство местных СМИ это событие просто проигнорировали. И неудивительно - тема весьма деликатная, учитывая геополитическую ситуацию и ограничения на ввоз в страну продукции из РФ. Но очевидно, производство и продажа наших машин станет серьезным подспорьем для всего украинского автопрома, не говоря уже о Запорожском автозаводе, который по решению суда находится в процедуре санации. Легковые автомобили здесь не делали несколько лет, и проект с Lada, безусловно, позволит предприятию удержаться на плаву.

Впрочем, не совсем с Lada. В январе агентство "УкрИнформ", сообщило, что одним из партнеров ЗАЗа может стать Groupe Renault. При этом собирать в Запорожье планируют не французские машины, а партнеров по альянсу из Lada. Тестовые машины выпустили уже в декабре. Теперь, судя по сообщениям портала Today, стартовала и серийная сборка.

В частности, ЗАЗ освоил выпуск универсалов Largus, седанов Vesta и кроссоверов Xray. На очереди - внедорожники Lada 4x4. С технической точки зрения все автомобили абсолютно идентичны тем, что производит АвтоВАЗ. Но выбор комплектаций пока не слишком широк. Например, Vesta и Xray оснащают только механической трансмиссией. А у Largus доступен лишь базовый 87-сильный мотор.

Стали известны и цены - украинские Lada получились дороже российских. Так, за Largus просят 307 440 гривен - примерно 850 тысяч рублей, тогда как у нас он стоит 615,9 тысячи. Vesta с мотором на 106 л.с. и МКП оценивается соответственно в 779,5 и 615,9 тысячи рублей. Xray с таким же оснащением - в 789,6 и 619,9 тысячи, с мотором 1.8 - в 951,5 и 742,9 тысячи рублей.

До сих пор единственным производителем легковых автомобилей на Украине был завод "Еврокар" в Закарпатье. За 2019 год здесь собрали 6 254 машины марки Skoda.