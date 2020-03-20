Лукашенко не стал вводить чрезвычайные меры в связи с коронавирусом

Назвав в очередной раз пандемию коронавируса "психопатией", Александр Лукашенко 20 марта в интервью журналистам выразил убеждение в том, что ситуация с COVID-19 в Беларуси не требует введения "драконовских мер", сообщает его пресс-служба. "Надо людей, в конце концов, научить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты кашляешь, то не выходи на улицу, заразу не разноси", - посоветовал президент, подчеркнув, правда, что и успокаиваться пока не надо.

Очень критично отозвался белорусский лидер и о людях, которые, побывав в эпидемиологически неблагополучных странах, пытаются скрывать этот факт. Он привел в качестве примера бизнесмена, который по возвращению из Италии обратился к врачам, когда уже находился в критическом состоянии. Только из-за него пришлось взять на контроль более 300 человек, которых он потенциально мог заразить.

Высказал непонимание глава государства и по отношению к белорусам, которые, несмотря на опасную ситуацию, уехали отдыхать за границу. "А сейчас они ломятся в двери посольств, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем десять тысяч в один день забрать", - констатировал он. Тем не менее президентом поставлена задача помочь гражданам, в том числе российским, вернуться на родину.

Следует добавить, что на сегодняшний день в Беларуси под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют признаки инфекции COVID-19, по сути, являются больными, 12 человек, сообщили источники в Минздраве, уточнив, что "по состоянию на 9 утра 20 марта, с выздоровлением от коронавируса выписано 15 пациентов".