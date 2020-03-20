В Рязани врачи сняли ролик про коронавирус под Little Big

В Рязанской областной клинической больнице медики сняли ролик о профилактике заражения коронавирусом.

Видео разместил на своей странице в соцсети главный врач больницы Дмитрий Хубезов.

Под хит группы Little Big "Uno", с которым российская группа собирается выступить на "Евровидении-2020", медики наглядно демонстрируют, как надо вести себя во время пандемии коронавируса.

Врачи советуют не касаться друг друга руками, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Когда надеваете маску, не прикасаться к ней, и еще не трогать лицо руками.