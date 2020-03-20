Корветы ТОФ у берегов Приморья нанесли ракетный удар по "противнику"

Корветы Тихоокеанского флота "Совершенный" и "Громкий" в заливе Петра Великого отработали нанесение ракетного удара по надводным целям условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Действуя каждый в своем секторе, корветы отработали весь алгоритм выполнения боевого упражнения за исключением фактического пуска крылатой ракеты комплекса "Уран". Действия кораблей обеспечивал большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Затем "Громкий" принял на борт противолодочный вертолет Ка-27ПЛ, который выполнил несколько взлетов и посадок с палубы боевого корабля.

Воскресенский объяснил, что корветы отрабатывали курсовую задачу К-2 - действия одиночного корабля в море по предназначению.

Справка "РГ"

Корветы "Совершенный" и "Громкий" вошли в состав Тихоокеанского флота России в 2017 и 2018 годах соответственно. На вооружении кораблей находятся комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия. Основой противокорабельного вооружения является ракетный комплекс "Уран". При строительстве серии корветов этого проекта используется технология "стелс" - за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения и архитектурной компоновки корпуса разработчикам удалось снизить радиолокационную заметность корабля.