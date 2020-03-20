Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинение Олегу Соколову, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета, убившего аспирантку. У обвиняемого две уголовные статьи - убийство и незаконное хранение оружия.

Виза Генеральной прокуратуры означает, что в самое ближайшее время дело будет передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд северной столицы - по месту совершения преступлений. Напомним, Соколову обвинения были предъявлены 3 марта. Когда будет назначен процесс - неизвестно.

По версии следствия, преступление было совершено Соколовым "в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности". Но убийца не был в состоянии аффекта или в состоянии необходимой обороны. Он " умышленно причинил смерть" Ещенко.

Преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Олег Соколов застрелил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, расчленил тело и частично успел утопить в Мойке. Сразу после случившегося Соколов был задержан и арестован.

Вину в убийстве Ещенко историк признал. Его защита успела объявить, что Соколов "стал жертвой манипулятивной практики третьих лиц" и травли, которая повлекла конфликт между ним и возлюбленной аспиранткой. Что под этими словами подразумевается, пока не ясно.