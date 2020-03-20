Новости

В Хабаровском крае откроют ситуационный центр по борьбе с COVID-19 08:23
ФСБ задержала под Екатеринбургом группировку торговцев наркотиками 08:19
Можно ли подкрашивать номера на автомобиле 08:12
Кардиологи назвали способную предотвратить мерцательную аритмию еду 08:04
В Роскачестве рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса 08:00
Тюрьмы в США начали выпускать заключенных из-за коронавируса 08:00
В Магадане осудили сотрудника колонии за передачу алкоголя заключенным 07:39
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку 07:28
Бразилия объявила о закрытии границ для иностранных граждан 07:15
Владельца комплекса "Холдоми", где погибли дети, отпустили домой 07:15
В Бурятии из-за коронавируса начали производство масок с узорами 06:38
Врач назвал время окончания пандемии коронавируса 06:36
Олимпийский огонь доставили из Греции в Японию 06:18
Из-за отмены авиарейсов в Чили остаются более 100 туристов из России 05:55
На Камчатке МЧС объявило лавинную опасность 05:51
Спасательное судно ТОФ помогло лежащей на грунте "аварийной подлодке" 05:47
Из-за коронавируса и "удаленки" возник дефицит ноутбуков 05:31
Корветы ТОФ у берегов Приморья нанесли ракетный удар по "противнику" 05:26
В Аргентине объявили национальный карантин из-за коронавируса 04:43
Роспотребнадзор начал испытание вакцины против COVID-19 04:07
Заболевшие COVID-19 в Хабаровске ранее посещали Италию 04:02
В Якутии подтвержден первый случай заражения коронавирусом 03:59
На Камчатке умерла девочка, получившая травмы при катании на лыжах 03:58
Трамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса 03:27
В Бурятии полицейского обвинили во взятке в восемь миллионов рублей 03:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
20.03.2020 07:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Текст: Наталья Козлова

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинение Олегу Соколову, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета, убившего аспирантку. У обвиняемого две уголовные статьи - убийство и незаконное хранение оружия.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Адвокат: Историк Соколов принимал лекарства, вызывающие агрессию

Виза Генеральной прокуратуры означает, что в самое ближайшее время дело будет передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд северной столицы - по месту совершения преступлений. Напомним, Соколову обвинения были предъявлены 3 марта. Когда будет назначен процесс - неизвестно.

По версии следствия, преступление было совершено Соколовым "в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности". Но убийца не был в состоянии аффекта или в состоянии необходимой обороны. Он " умышленно причинил смерть" Ещенко.

Преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Олег Соколов застрелил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, расчленил тело и частично успел утопить в Мойке. Сразу после случившегося Соколов был задержан и арестован.

Вину в убийстве Ещенко историк признал. Его защита успела объявить, что Соколов "стал жертвой манипулятивной практики третьих лиц" и травли, которая повлекла конфликт между ним и возлюбленной аспиранткой. Что под этими словами подразумевается, пока не ясно.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета
Роспотребнадзор начал испытание вакцины против COVID-19
Врач назвал время окончания пандемии коронавируса
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад