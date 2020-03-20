В Петербурге умер оперный режиссер Станислав Гаудасинский

В Петербурге на 84-м году жизни скончался оперный режиссер Станислав Гаудасинский, сообщает ТАСС.

О его смерти сообщила смерти журналистам ведущий специалист по музыкальным театрам Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России Елена Амеробекян. Она подчеркнула, что Гаудасинский ушел из жизни ровно через полгода после кончины своей супруги - народной артистки СССР Ирины Богачевой. Шестого марта ему исполнилось 83 года.

Народный артист России, заведующий кафедрой Санкт-Петербургской консерватории Станислав Гаудасинский обладал прекрасным басом. Он окончил вокальный, а затем режиссерский факультеты Ленинградской консерватории. С 1980 по 2007 год служил в Академическом театре оперы и балета имени Мусоргского (сейчас - Михайловский театр), где был сначала главным режиссером, а затем художественным руководителем и директором. Одновременно Гаудасинский возглавлял кафедру оперной режиссуры в Санкт-Петербургской консерватории, воспитав несколько поколений режиссеров музыкального театра.

В списке его постановок - русская и мировая классика, произведения современных композиторов, в том числе опер "Петр Первый" Андрея Петрова, "Виринея" и "Мария Стюарт" Сергея Слонимского.

Станислав Гаудасинский - кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, неоднократный лауреат Государственной премии России.

Похоронят Станислава Гаудасинского на Новодевичьем кладбище.