Арестован уралец, убивший женщину и ранивший пристава в суде

В Первоуральске суд арестовал на два месяца, до 17 мая включительно, местного жителя, который обвиняется в убийстве женщины и нападении на пристава.

"Фигуранту уже предъявлено соответствующее обвинение, будет решаться вопрос о проведении судебной психиатрической экспертизы - с учетом характера совершенных преступлений", - сообщил "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

На заседании суда уточнили, что у мужчины есть двое детей, и матерью одного из них была убитая им женщина.

Напомним, инцидент произошел 18 марта в первоуральском суде, куда арестованный пришел как подозреваемый по статье КоАП "Причинение побоев". Потерпевшей по этому делу проходила женщина. Когда фигурант бросился на нее с ножом, она закричала - на помощь ей поспешил пристав. Оба были ранены - женщина скончалась, а сотрудник ФССП оказался в больнице.

По данным официального представителя областного главка МВД Валерия Горелых, у нападавшего раньше уже были проблемы с законом: в 2008 году он привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.

В считанные часы подозреваемого задержали - в подъезде дома, где живет его мать. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство".