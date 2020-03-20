Ситуация с завозом продуктов в магазины нормализовалась

По словам вице-премьера, основная волна повышенного спроса пришлась на крупные торговые сети и гипермаркеты. При этом существующие сегодня товарные запасы и имеющиеся мощности по производству более чем достаточны даже для удовлетворения повышенного спроса на продукты питания.

Так, например, остатки зерна гречихи составили только в Алтайском крае 365 тысяч тонн. Еще 22 тысячи тонн имеется в Орловской области. Запасы гречки есть еще более чем в 20 регионах страны. Остаток риса-сырца на перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае составляет более 180 тысяч тонн, еще 148 тысяч тонн риса-сырца хранится на складах сельскохозяйственных товаропроизводителей. В России собрано около 200 тысяч тонн овощей в зимних теплицах, что на 33,6% выше рекордных показателей 2019 года.

Кроме того, как отметила Виктория Абрамченко, Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире.

Так, например, только в 2019 году было произведено более 5 миллионов тонн мяса птицы и более 3,9 миллиона тонн свинины. За последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло на 38% до 76 кг на человека в год, в то время как мировое потребление мяса в мире не превышает 43 кг. И производители удовлетворяют спрос россиян на мясную продукцию.

Сейчас Минсельхоз России совместно с Минпромторгом формируют дополнительный пул поставщиков. ФНС России в оперативном режиме проводит мониторинг цен на продовольственные товары с использованием данных онлайн-касс.

Помимо этого, уже начата работа с администрациями регионов для реагирования на случай повышенного спроса. В данный момент повышенный спрос наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Власти в регионах помогут в создании необходимых условий, чтобы все форматы торговли непрерывно имели возможность оперативно поставлять и выкладывать продукцию.