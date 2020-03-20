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20.03.2020 18:29
Рубрика: Спорт

Смолов не планирует возвращаться в РФ во время паузы в чемпионате Испании

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов не планирует возвращаться в Россию на период приостановки испанского чемпионата.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Тренер "Сельты" рассказал об адаптации Смолова в Испании

В настоящее время футболист находится изоляции в Виго, где ведет тренировки по индивидуальной программе. Как сообщает "РБ-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к футболисту, тренерский штаб "Сельты" составил для россиянина план занятий на две недели. Также клуб предоставил своему футболисту тренажеры.

Сообщается, что Смолов изредка готовит сам, чаще всего пользуясь специальными сервисами по доставке еды. Во время изоляции футболист учит язык.

Смолов перешел в "Сельту" на правах аренды нынешней зимой. На его счету гол в ворота "Реала". Всего россиянин принял участие в шести матчах. В настоящее время чемпионат Испании прерван из-за коронавируса. Когда он возобновится, пока неизвестно.

"Сельта" Смолова отказалась от тестирования на коронавирус
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