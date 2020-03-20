Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне

В России новый кроссовер Toyota RAV4 стартовал очень хорошо.

Например, в декабре 2019 года, когда только SUV появился на рынке, модель установила рекорд продаж, разойдясь в количестве 4964 автомобиля. В январе-феврале 2020 года реализация автомобиля также опережала рынок, составив 6302 автомобиля.

Всего с момента начала заказов новый RAV4 нашел 14 862 новых владельца в России.

Японская компания рассказала о том, какие именно кроссоверы покупали россияне.

Итак, чаще всего наши граждане отдают предпочтение полноприводной версии с двухлитровым мотором и вариатором. Ее выбрали более 60% клиентов в стране, и она лидирует во всех без исключения регионах России.

В то же время самой популярной версией стала комплектация "Комфорт" -на ней остановились 62,3% покупателей. Она представлена в трех модификациях из четырех и пользуется спросом как у тех, кто делает ставку на автомобиль с двигателем объемом 2,0 литра, так и у клиентов, предпочитающих кроссовер с мотором объемом 2,5 литра.

Возможность переключать передачи вручную выбрало наименьшее количество клиентов - 6,6%. Среди автоматических трансмиссий первенствовал новый вариатор, который предпочли 59,8% покупателей. Доля восьмиступенчатой автоматической трансмиссии в результатах продаж Toyota RAV4 составила 33,6%.

Интересно, что чаще всего новый кроссовер покупали в Волжском регионе, Москва находится на втором месте, а Урал замыкает тройку регионов-лидеров.

Напомним, цены на автомобиль начинаются с отметки 1 756 000 рублей. Топовая версия обойдется в 2 661 000 рублей. Не так давно RAV4 даже появился в московском каршеринге.