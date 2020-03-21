Можно ли не менять свечи зажигания

Ответ на этот вопрос зависит от целого ряда факторов и прежде всего от особенностей эксплуатации автомобиля (манеры езды, движения в пробках или по трассе), типа используемых свечей, качества топлива (особенно вредны для свечей металлсодержащие присадки для повышения октанового числа) и состояния силового агрегата (чем выше расход масла, тем быстрее появится нагар на свечах и быстрее происходит эрозия свечного электрода). В любом случае, надеяться на то, что свечи проработают весь срок службы автомобиля, не стоит. Однако рассчитывать на то, что наиболее качественные изделия протянут 120 тыс. км. при соблюдении определенных мер все же можно. А это значит, что свечи могут "прожить" столько же, сколько и сам автомобиль в руках единственного хозяина.

Как известно, наибольшей "ходимостью" обладают качественные и дорогие свечи, а именно - платиновые, иридиевые изделия, а также свечи, электроды которых изготовлены из сплава платины и иридия. Альтернатива - наиболее доступные медные или хромоникелевые свечи.

Выгода иридиевых свеч

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Иридий (металл платиновой группы) в составе свеч считается одним из главных конкурентов платине, поскольку обладает высокой температуре плавления (2466 °C) и отличными антикоррозийным свойствам. В то же время иридий обладает высокой прочностью, благодаря которой наконечник электрода не выгорает.

За счет этих качеств в зависимости от толщины центрального электрода, а также конструкции бокового электрода (или электродов) такие свечи допускается использовать в пределах от 90 до 120 тыс. км. При этом иридиевые свечи заточены на то, чтобы давать экономию топлива и обеспечивать стабильную работу современных высокопроизводительных двигателей.

Выгода платиновых свеч

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Базовым материалом для электродов платиновых свеч является платина или сплавы с использованием этого металла. Как и иридий, платина демонстрирует высокую устойчивость к коррозии и выдерживает воздействие высоких температур. Это значит, что центральный и боковой электрод выгорают намного медленнее в сравнении с медными и хромоникелевыми свечами.

Кроме того, использование платины позволяет сделать центральный электрод тонким, с низким напряжением, в результате возрастает стабильность воспламеняемости. В то же время в течение заявленного срока службы у платиновых свечей остается стабильным зазор между центральным и боковым электродами. Отсюда - высокая отдача мотора и экономия топлива. По заявлениям ряда производителей, свечи с платиновым наконечником служат до 100 тыс. км.

Бюджетные медные или хромоникелевые свечи

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Если вы не хотите переплачивать за свечи с драгметаллами, вполне можно воспользоваться стандартным набором - медными или хромоникелевыми свечами, которые доступны по цене. Однако при этом рассчитывайте на относительно не высокий ресурс (до 50 тыс. км).

Более того, как показывает практика, в российских регионах при заправках на АЗС с низким качеством топлива и на автомобилях с газобаллонным оборудованием такие свечи, вероятнее всего, понадобится менять каждые 25 тыс. км. Соответственно, производители автомобилей советуют производить замену классических свечей на каждом втором плановом ТО (30 тыс. км и 60 тыс.км).

Как понять, что свечи пора менять

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Строго говоря, требования регламента замены свечей лучше не нарушать. Однако ситуации бывают разные. Случается, что у автовладельцев просто нет возможности произвести качественную замену. В этом случае срок сервисных работ можно отодвинуть. Однако следует оценить как состояние самих свечей, так и характер работы силового агрегата. Что касается первых, верным признаком износа являются загрязнение, нагар и копоть в области зазора, а также увлажнение и механические сколы на изоляторе. Кроме того, зазор может визуально не соответствовать указанному на маркировке.

Косвенными же признаками проблем со свечами являются нестабильные обороты коленвала силового агрегата, детонация (троение) двигателя, повышенная дымность выхлопа и, разумеется, индикация Check Engine на "приборке". Наконец, если свечи "убитые", вы заметите это по повышенному расходу топлива и снижению отдачи силовой установки. Кстати, выявить проблемную свечу можно следующим способом - последовательно отключать от каждой из них высоковольтные провода. То что свеча, и соответственно, цилиндр нерабочие, станет очевидно, если после отключения провода характер работы двигателя не изменится.

Что будет, если не менять свечи зажигания

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Если проигнорировать симптомы, указывающие на необходимость замены свечей, силовому агрегату может быть нанесен серьезный вред. Один из вероятных сценариев - детонация в камере сгорания двигателя. При сильной детонации вы услышите характерные моторные стуки и почувствуете, что мощность двигателя падает. В отработавших газах может появиться черный дым.

Понятно, что в процессе сильной детонации мотор испытывает чрезмерные тепловые и механические нагрузки. Как вариант, возможно обгорание кромок поршней и прокладки головки блока цилиндров. Кроме того, ударные волны разрушают масляную пленку в верхней части цилиндра, вызывая, тем самым, повышенный износ трущихся элементов. Кроме того, при неисправных свечах несгоревшая смесь может попадать на соты каталитического нейтрализатора, уменьшая его ресурс.

Можно ли восстановить старые свечи?

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Свечи быстро загрязняются от некачественного топлива, недолгих поездок и частых прогревов в холодное время года. Согласно исследованиям НАМИ, покрытая нагаром свеча работает на 10 - 15 % хуже чистой. При этом имеется простой и эффективный способ устранения нагара со свечей - нужно просто время от времени давать мотору поработать на высоких оборотах. Как это можно сделать, не нарушая скоростной режим? Активируем пониженную передачу, выезжаем на шоссе и двигаемся примерно четверть часа, фиксируя на тахометре примерно 5000 об/мин.

Существуют, разумеется, и другие эффективные методы очистки свечей. Как вариант, их нужно выкрутить и положить на 15 - 20 минут в уксус, очиститель ржавчины, средство для мытья посуды или ортофосфорную кислоту. Подойдет даже сладкая газировка! После очистки следует промыть свечи от остатков чистящего средства и высушить. Или, как вариант, для устранения нагара можно прокалить свечи на газовой плите или с помощью паяльной лампы.

Подытоживая, заметим, что мы рекомендуем приобретать наиболее ресурсные иридиевые и платиновые свечи и соблюдать установленные сроки их замены. Следует также регулярно оценивать состояние этих деталей, заправляться на проверенных АЗС авторитетных брендов, использовать хорошее моторное масло и вовремя менять фильтры.