В мире
21.03.2020 15:27
Текст: Юрий Сизов

Президент Беларуси поздравил с юбилеем Сергея Лаврова

Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Сергей Куксин/ РГ

Образцом истинного дипломатического мастерства назвал Александр Лукашенко жизненный и профессиональный путь главы МИД России Сергея Лаврова в поздравлении по случаю его 70-летнего юбилея, сообщила 21 марта пресс-служба главы Беларуси.

На посту министра иностранных дел, констатируется в приветственном адресе, "в течение многих лет Вы успешно отстаиваете национальные интересы на международной арене, участвуете в решении самых сложных и острых вопросов современного мироустройства".

Фото: AP Photo/Carlos Gil
Лукашенко не стал вводить чрезвычайные меры в связи с коронавирусом

Президент высоко оценил авторитет главы российского внешнеполитического ведомства в Беларуси, который, по словам Лукашенко, он заслужил благодаря уважительному отношению к стране и нацеленности на поддержание равноправного диалога.

Белорусский руководитель выразил убеждение, что Сергей Лавров будет и впредь "оставаться надежным союзником укрепления дружбы и взаимопонимания" между Союзными государства. Он пожелал юбиляру доброго здоровья, осуществления намеченных планов и благополучия.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»