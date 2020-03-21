Новости

Крымчан призвали не скрывать поездки за рубеж через Украину 14:50
Восемь пациентов с коронавирусом выписали из московских больниц после выздоровления 14:38
Умер Кенни Роджерс 14:21
Инфекционный центр в ТиНАО планируют достроить в течение месяца 14:19
Из-за COVID-19 в Киргизии объявлен режим чрезвычайной ситуации 14:17
В Ставрополе заболевшему врачу грозит дело за несоблюдение карантина 14:17
В Москве перепрофилируют стационары для лечения больных с коронавирусом 14:13
Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса 14:11
Круизный лайнер Costa Pacifica с россиянами прибыл в Геную 14:05
Силуанов: ВВП России в начале года вырос на 2,3% 13:58
Архангельский театр драмы представит премьеру "Пряслиных" онлайн 13:58
Число заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 883 человек 13:56
Правительство готово помочь безработным организовать свое дело 13:46
Названа версия тройного убийства на севере Москвы 13:40
Для тушения складов в Подмосковье отправлены еще два вертолета МЧС 13:38
Бывшая жена избила Джонни Деппа по лицу дверью 13:36
Правительство и Центробанк поддержат реальный сектор и малый бизнес 13:16
Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го 13:09
Источник: Николич возглавит "Локомотив" летом 12:47
В Казахстане коронавирусом заболел четырехмесячный ребенок 12:46
Исследование: Ультразвук сделает йогурт полезнее 12:40
Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума 12:40
На Ставрополье завели первые дела за нарушение самоизоляции 12:24
Видео: на шоу по сжиганию шин водитель чуть не спалил Lamborghini Huracan 12:10
Девелоперы считают, что резкого роста ипотечных ставок не будет 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
21.03.2020 14:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе заболевшему врачу грозит дело за несоблюдение карантина

Текст: Михаил Сухарев

Полиция проверяет действия профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета. Женщина без ведома руководства в начале марта съездила в испанский Мадрид и не стала самоизолироваться. В результате женщина оказалась заражена коронавирусом COVID-19, это показал экспресс-тест.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции

В распоряжении "РГ" оказался рапорт замначальника отдела УЭБ и ПК главного управления МВД Ставрополья начальнику ставропольской полиции Александру Олдаку. В нем говорится, что в действиях женщины просматриваются признаки сразу двух преступлений - "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей". 

- Она являясь профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, а также являясь главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края без ведома руководства выезжала за пределы Российской Федерации и находилась в Мадриде, - говорится в документе

В Испанию женщина летала с 6 по 9 марта, а после этого продолжила выполнять свои обязанности преподавателя в ставропольской медакадемии. В итоге, по данным правоохранителей, она с 10 по 17 марта контактировала с 11 работниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии, а также с группой иностранных студентов из 13 человек. Предварительно, 11 человек из них могли заразиться от врача коронавирусом COVID-19, их анализы сейчас изучают в лаборатории "Вектор" в Новосибирске.

В полиции пока не прокомментировали ситуацию, поэтому неизвестно, было ли заведено уголовное дело по этим эпизодам. Однако, что административные или уголовные дела на Ставрополье уже заведены за нарушение самоизоляции известно точно. Об этом ранее сообщил заместитель председателя ставропольского краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

Как сообщалось ранее, врач-инфекционист стала первым на Ставрополье пациентом с подозрением на корорновирус. Ее состояние врачи оценивают как стабильное средней тяжести, сейчас женщина находится в реанимационном отделении. Как заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, карантин теперь будут обязаны пройти все ставропольцы, вернувшиеся из заграничных поездок.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Восемь пациентов с коронавирусом выписали из московских больниц после выздоровления
Мишустин рассказал, когда мировая экономика начнет восстанавливаться
В Ставрополе заболевшему врачу грозит дело за несоблюдение карантина
NYT: Западные санкции укрепили экономику РФ и подготовили к кризису
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад