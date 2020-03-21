В Ставрополе заболевшему врачу грозит дело за несоблюдение карантина

Полиция проверяет действия профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета. Женщина без ведома руководства в начале марта съездила в испанский Мадрид и не стала самоизолироваться. В результате женщина оказалась заражена коронавирусом COVID-19, это показал экспресс-тест.

В распоряжении "РГ" оказался рапорт замначальника отдела УЭБ и ПК главного управления МВД Ставрополья начальнику ставропольской полиции Александру Олдаку. В нем говорится, что в действиях женщины просматриваются признаки сразу двух преступлений - "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей".

- Она являясь профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, а также являясь главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края без ведома руководства выезжала за пределы Российской Федерации и находилась в Мадриде, - говорится в документе

В Испанию женщина летала с 6 по 9 марта, а после этого продолжила выполнять свои обязанности преподавателя в ставропольской медакадемии. В итоге, по данным правоохранителей, она с 10 по 17 марта контактировала с 11 работниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии, а также с группой иностранных студентов из 13 человек. Предварительно, 11 человек из них могли заразиться от врача коронавирусом COVID-19, их анализы сейчас изучают в лаборатории "Вектор" в Новосибирске.

В полиции пока не прокомментировали ситуацию, поэтому неизвестно, было ли заведено уголовное дело по этим эпизодам. Однако, что административные или уголовные дела на Ставрополье уже заведены за нарушение самоизоляции известно точно. Об этом ранее сообщил заместитель председателя ставропольского краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

Как сообщалось ранее, врач-инфекционист стала первым на Ставрополье пациентом с подозрением на корорновирус. Ее состояние врачи оценивают как стабильное средней тяжести, сейчас женщина находится в реанимационном отделении. Как заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, карантин теперь будут обязаны пройти все ставропольцы, вернувшиеся из заграничных поездок.