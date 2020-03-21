Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем после его обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом. Политика поддержали 52 процента опрошенных граждан, сообщает исследовательский центр Harris Interactive. Опросе проводился с 17 по 19 марта, в нем участвовали 917 человек.

Специалисты отмечают, что рейтинг Макрона достиг самых высоких показателей за последние два года. В августе 2018 года на фоне массовых выступлений профсоюзов против пенсионной реформы, которая предполагает отменить льготы для некоторых категорий, президента поддерживали лишь 34 процента французов.

Между тем, во Франции число инфицированных коронавирусом составило 12,6 тысяч, от болезни скончались 450 человек. С 17 марта в стране введены строгие ограничения на передвижения людей. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. Работают аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски.