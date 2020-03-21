США возложили на Россию ответственность за ситуацию в сфере энергетики

Американцы оценивают действия России в сфере энергетики как враждебные, заявил представитель Госдепартамента США на брифинге, отвечая на соответствующий запрос. При этом он отказался комментировать возможность введения санкций в отношении Москвы из-за ситуации на мировом нефтяном рынке.

"Мы призываем всех игроков обратить внимание на этот конкретный момент глобальной неопределенности и экономических трудностей и предпринять ответственные действия, чтобы мы могли все вместе преодолеть их", - подчеркнул дипломат.

В Госдепартаменте также отказались уточнить, проводились ли какие-либо консультации с российской стороной по поводу ситуации на рынке нефти. В ведомстве указали, что не будут комментировать частные обсуждения по этой теме с какой бы то ни было страной.

В четверг президент Дональд Трамп озвучил, что "в надлежащее время" подключится к обсуждению ситуации вокруг разногласий России и Саудовской Аравии по нефти.

По данным Reuters, США планирует направить в Эр-Рияд представителя для обсуждения мер по стабилизацию обстановки. В Вашингтоне полагают, что перенасыщение Саудовской Аравией рынков нефти усугубляет ситуацию в мировой экономике на фоне пандемии коронавируса.

Между тем по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия и Саудовская Аравия не ведут никаких войн из-за цен на нефть. Он также выразил уверенность, что в партнерские отношения двух стран не должны вмешиваться другие государства. По словам Пескова, огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном состоянии из-за текущих цен.