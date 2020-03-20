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Рубрика: Власть

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

Текст: Кира Латухина
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства. Никаких "войн" с Саудовской Аравией нет.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура", - прокомментировал по просьбе журналистов высказывания вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но вот согласиться с тем, что это катастрофа для России, в среднесрочной перспективе нельзя.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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И президент, и правительство неоднократно заявляли, что в течение нескольких лет есть солидный запас прочности, который обеспечит выполнение всех социальных обязательств и планов развития, напомнил Песков. "Бывали времена... когда цена была еще ниже", - добавил он.

Сейчас главное, что вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру мировых нефтяных цен через год, два, три. А если возьмется, то вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными, продолжил представитель Кремля.

Комментируя по просьбе журналистов другое высказывание Федуна, про "войну на истощение" с Саудовской Аравией, Песков заявил, что Россия ни с кем никаких войн не ведет. "Мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовых войн", - добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что у каждой страны есть свои бюджетные параметры и каждая страна в зависимости от них и выстраивает свою политику. "Бюджет РФ посчитан по 42 доллара, поэтому, конечно, эта цена для нас неблагоприятна", - оценил Песков.

Фото: AP Photo/Richard Drew
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"Но подушка безопасности есть, и когда будет нужно - включится", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Ничего страшного не происходит. Цены на нефть волатильны", - пояснил он. И вне зависимости от "идеального шторма", и еще до того, как триггер в виде коронавируса его спровоцировал, налицо была тенденция сокращения мирового потребления нефти, констатировал Песков. И это не прогноз, а очевидный факт, добавил он. "Когда на эту тенденцию, наоборот, придет повышательная динамика, - будем смотреть, мониторить", - сказал представитель Кремля.

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