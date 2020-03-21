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По соображениям Малика

Рецензии
    21.03.2020, 17:46
Текст:   Дмитрий Сосновский
Для любителей смотреть фильмы на большом экране нынче времена печальные - премьеры отменяются и переносятся одна за другой, и выбор отважным киноманам, готовым из любви к искусству игнорировать карантин, остаётся небольшой. Однако несколько новинок в российский прокат всё же на этой неделе вышли. Среди них - картина Терренса Малика "Тайная жизнь", получившая две награды на Каннском фестивале.

Терренс Малик за предыдущие десять лет проделал впечатляющий путь от режиссёра-экспериментатора до философствующего художника, окончательно поселившегося в собственном причудливом мире и периодически посылающего нам оттуда сигналы, полные эффектных образов и пространных размышлений. Венцом процесса трансформации стало бессюжетное умозрительное "Путешествие времени". Достигнув в своём личном путешествии этой крайней точки, Малик решил отойти на пару шагов назад и вернуться к чуть более традиционным формам. И снять кино с поддающимся внятному описанию сюжетом.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет этот вдобавок основан на реальных событиях и излагает историю Франца Егерштеттера, австрийца, отказавшегося давать присягу Гитлеру. За это он был казнён, а впоследствии причислен к лику блаженных католической церковью, став символом австрийского сопротивления нацистскому режиму. Играет его - и прекрасно играет - Аугуст Диль, гнусный эсэсовец из тарантиновских "Бесславных ублюдков", что весьма иронично.

Известно, что на суде Франц предлагал своим истязателям компромисс - он был готов служить в санчастях, но стрелять во врагов рейха не собирался. Тут сразу напрашивается сравнение с Десмондом Доссом, о котором рассказывается в мощнейшей военной драме "По соображениям совести". Разница в том, что предложение Досса (кстати, имевшего претензии не к конкретной власти, а к войне как таковой) было со скрипом, но принято. А Егерштеттер отправился на гильотину. Поэтому кино о нём снял не пассионарий и поклонник деятельного героизма Мел Гибсон, а флегматичный Терренс Малик.

Пусть наличие чёткой фабулы никого не вводит в заблуждение, "Тайная жизнь" - стопроцентный фильм позднего Малика со всеми обязательными особенностями формы и содержания. Спутать его с кем-то другим просто невозможно.

За три часа (ну да, а как иначе) экранного времени происходит не так много - весь сюжет вполне исчерпывающе описан выше, зато автор успевает вдоволь налюбоваться родной пасторальной деревушкой Егерштеттера, уютно разместившейся среди Альп, и порассуждать на излюбленные вечные темы - ответственность, совесть, страх, отвага, жертвенность, любовь, грех, Бог - и так далее.

Немногочисленные и немногословные англоязычные (по-немецки тут в основном нацисты орут, недвусмысленно подчёркивая универсальность ценностей протагониста) диалоги сменяются задумчивыми закадровыми монологами - отрывками из переписки героя с супругой.

Фото: kinopoisk.ru
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Что до визуальной стороны, то замена привычного для фильмов Терренса оператора Эммануэля Любецки Йоргом Видмером, как ни странно, в глаза не бросается, и изощрённость - вплоть до вычурности - съёмки ежесекундно напоминает о том, чей фильм мы смотрим, и это спорадически подчёркивается выразительными находками вроде снятой от лица жертвы сцены избиения и удивительно умелым внедрением такого не шибко свежего приёма, как использование широкоугольного объектива.

В общем, "Тайная жизнь" - фильм, конечно, не столько о Франце Егерштеттере и его тихом подвиге, сколько обо всём том, что Терренс Малик всё это время хочет нам сказать. И хотя мы давно уже его услышали, ценители его своеобразного киноязыка с удовольствием погрузятся в это функционирующее сугубо по собственным законам пространство ещё раз. Непричастные, как обычно, недоуменно прохлопают глазами весь сеанс.

3.5

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