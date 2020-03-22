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Финальный трейлер "Призрака в доспехах" от Netflix взбесил фанатов

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    22.03.2020, 15:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел финальный трейлер аниме-сериала "Призрак в доспехах: SAC_2045".

Фото: kinopoisk.ru
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Очередной проект в киберпанк-франшизе, созданной Масамунэ Сиро, расскажет о новых приключениях отважной майорши Мотоки Кусанаги, возглавляющей элитный "Девятый отдел" МВД Японии, специализирующийся на противодействии кибер-преступности.

Выбранный создателями визуальный стиль еще на этапе первого тизера вызвал массу вопросов у поклонников. Тогда высказывались предположения с надеждой на то, что в финальную версию еще могут быть внесены правки для большего соответствия депрессивно-мрачной атмосфере оригинала.

Но кардинальных изменений не произошло, что привело некоторых фанатов в праведную ярость.

"Я просто не могу принять такой CG-визуал. Даже если с сюжетом все будет в порядке, я не смогу это смотреть. О чем они вообще думали?" - гласит один из самых "залайканных" комментариев под видео.

"Анимация выглядит устаревшей, музыкальная тема не подходит, а некоторые из новых персонажей выглядят действительно неуместно", - вторит ему другой пользователь.

"Призрак в доспехах" - это про моральные дилеммы с философским подтекстом, а не утреннее шоу для детей" - пишет разочарованный поклонник.

Вспомнили даже про не самую успешную экранизации в кино-формате со Скарлетт Йоханссон: "Я ненавижу это, я уже это ненавижу. Поп-музыка, 3D CGI... Как Netflix могли перейти от "Видоизмененного углерода", "Кастлвании" и "Ведьмака"... к этому?! Лучше я снова и снова буду пересматривать фильм с Йоханссон".

"Похоже на мультик, который смотрит моя дочь - Леди Баг и Супер-Кот " - подвел итог чей-то расстроенный родитель.

Премьера "Призрака в доспехах: SAC_2045" в онлайн-кинотеатре намечена на 23 апреля текущего года.

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