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22.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Определен диапазон колебаний курса рубля в конце марта

Текст: Георгий Панин
Банк России, что было ожидаемо, и неожиданно - президент США поддержали на этой неделе валютный и нефтяной рынки. Как это отразится на торговых площадках в предстоящую семидневку, специально для "Российской газеты" смоделировал Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Перспективы рубля на неделе закладывались драматическими событиями середины месяца, но уже в пятницу ситуация немного изменилась.

Фото: iStock
Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель

В период турбулентности на финансовых рынках курс нашей валюты особенно зависит не столько от внутренних драйверов, а от степени антирисковых настроений из-за коронавируса и во многом определяемых ими цен энергоносителей.

Котировки нефти марки Brent на неделе опускались ниже ключевого технического и психологического уровня 25 долларов за баррель. После этого и рубль "не выдержал", доллар взметнулся почти к 82 рублям, а евро - к 89,5 рубля.

Но в конце недели у нефти и рубля появились важные контраргументы. ЦБ России принял решение о дополнительной продаже валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при уменьшении цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель. Кроме того, Центробанк передал рынку свое спокойствие, не изменив 20 марта ключевую ставку, оставив ее на уровне 6 процентов.

Ее снижение могло бы дополнительно стимулировать приток денег в финансовую систему, что подтолкнуло бы инфляцию и снижение курса. А повышение - могло бы восприниматься рынком как неуверенность ЦБ в удержании ситуации после резкого ослабления рубля. Кроме того, это усложнило бы условия и для бизнеса, сделав кредиты дороже, итак, в непростой ситуации. Поэтому взвешенное решение ЦБ поддержало российскую валюту.

Помимо этого, позитивом выступило неожиданное вмешательство Дональда Трампа. Он объявил, что будет вести переговоры и использовать способы дипломатического давления на страны-экспортеры для побуждения их отказаться от избыточного производства нефти. В результате цена Brent поднялась в диапазон 27-31 доллар.

Фото: iStock
Названы сроки полного восстановления валютного рынка

Курс рубля, после колебаний, уравновесился в районе 79 рублей за доллар и 85 рублей за евро.

Перспективы на следующую неделю зависят от труднопредсказуемых перипетий развития всех этих противоречивых факторов. Очень значимых запланированных событий понедельник 23 марта и наступающая неделя в целом не несут. Относительно важным может стать публикация данных о запасах нефти в США в среду 25 марта.

Однако сейчас на эмоциональный рынок могут воздействовать именно внезапные, непредсказуемые факторы. Поэтому наиболее вероятная амплитуда изменения цен нефти на предстоящую неделю достаточно широка - от 25 до 32 долларов за баррель Brent.

В свою очередь, актуальный диапазон колебаний курса рубля на неделю также значителен: 75-82 рубля за доллар и 80-89 рублей за евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

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