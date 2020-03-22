В Уфе обнародовали видео с места ликвидации боевика

Национальный антитеррористический комитет обнародовал видео с места задержания уфимца, который по предварительной информации готовил теракт.

На кадрах - автомобиль задержанного с разбитым задним стеклом, окруженный оперативниками, и оцепленная пустая дорога.

Напомним, что ранее НАК сообщил о задержании уфимца, готовившего теракт. При попытке остановить автомобиль, мужчина начал стрелять и в итоге был нейтрализован правоохранителями. На месте обнаружены пистолет и самодельное взрывное устройство.

Региональный следком завел два уголовных дела.