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22.03.2020 13:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ставрополье 1200 человек сдали тест на COVID-19 после контакта с заболевшей

Текст: Михаил Сухарев
Жители Ставропольского края, которые контактировали с первой заболевшей коронавирусом в регионе, врачом-инфекционистом, сдали тесты. Всего в группе риска оказались больше 1 200 человек. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая на брифинге в правительстве края, у всех тестируемых результат оказался отрицательным.

- Никакой паники на сегодня быть не должно. Ситуация ежедневно контролируется. Все лица, более 300 человек, которые приехали в край из-за границы, находятся сегодня под домашним самоконтролем и медицинским наблюдением. Никакого нарушения состояния здоровья у этих граждан нет. У 290 человек самоизоляция заканчивается 30 марта, - отметила Дроздецкая.

Еще 11 человек сейчас находятся в инфекционной больнице Ставрополя с подозрением на коронавирус, они ждут результатов теста из новосибирской лаборатории "Вектор".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Официально коронавирус подтвержден только у главного инфекциониста региона Ирины Санниковой, которая тайно съездила отдохнуть в Испанию в самый разгар эпидемии, а затем вышла на работу в медакадемию и проводила мероприятия в Минздраве Ставрополья.

Также в министерстве здравоохранения призвали не идти сдавать анализ, если нет симптомов. Тест будут проводить только тем, у кого есть подозрение на заболевание. На Ставрополье экспресс-тест делают в пяти медицинских учреждениях.

В крае практически отсутствуют медицинские маски, но по словам Ольги Дроздецкой, в ближайшее время они должны поступить в достаточном количестве.

- Маски в небольших количествах еженедельно поступают в государственные аптечные организации. По инициативе Минпрома РФ все субъекты Федерации подготовили заявки на необходимость получения масок для нужд не только медицинских, но и образовательных организаций. Мы тоже отправили заявку и надеемся, что в ближайшее время на федеральном уровне такая помощь будет оказана, - резюмировала Ольга Дроздецкая.

Как сообщалось ранее, главному инфекционисту Ставрополья, которая по приезду из Испании не прошла двухнедельный карантин, а саму поездку и вовсе скрыла от начальства, грозит уголовное дело по двум статьям - "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей".

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