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23.03.2020 22:25
Рубрика: Спорт

Источник в МОК: Слова Паунда о переносе ОИ-2020 - его личное мнение

Текст: Максим Домчев

Слова члена МОК Ричарда Паунда о принятом решении о переносе Олимпийских игр в Токио на более поздний срок - его личное мнение и не более того, заявил решивший остаться анонимным член МОК.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Ранее издание USA Today опубликовало статью, в которой член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил о том, что организация уже приняла решение о переносе Игр-2020 в Токио и скоро оно будет озвучено.

Источник РИА Новости в МОК заявил, что все сказанное Паундом является лишь его личным мнением. Никакого решения со стороны МОК в настоящий момент не принято.

"Слова Паунда о переносе Олимпиады-2020 являются его личной оценкой, никаких изменений позиций МОК по этому вопросу на данный момент нет. Решение о возможном переносе может быть принято только в срок, озвученный Томасом Бахом", - заявил источник в МОК.

Ранее глава МОК Бах заявил, что решение о проведении Олимпиады 2020 года будет принято не раньше чем через четыре недели.

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