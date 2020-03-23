Министр здравоохранения призвал ускорить создание вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал ученых и представителей фарминдустрии ускорить процесс разработки, клинических испытаний и начала производства перспективных препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Об этом, как сообщает пресс-служба Минздрава, шла речь на совещании, которые министр провел с руководителями ведущих научных учреждений и фармацевтических компаний.

Также Михаил Мурашко попросил ускорить процесс создания препаратов для лечения осложнений, вызываемых COVID-19. При этом, по словам министра, национальное законодательство в части доступа на рынок новых лекарственных препаратов может быть пересмотрено.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что разработка вакцины против коронавируса прошла первую фазу. "Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы так называемые, или центры связывания с вирусом", - отметила Скворцова.

Сама вакцина может быть получена уже через 11 месяцев.