Указ губернатора Новгородской области от 21 марта 2020 года № 127 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", изложив его в редакции:

"УКАЗ ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", областным законом от 08.02.96 № 36-03 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

1. Ввести на территории Новгородской области с 07 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Новгородской области с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

2.1. Сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях контактную информацию на горячую линию по номеру телефона +7-921-843-71-11;

2.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

2.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Новгородской области из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, список которых размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://rospotrebnadzor.ru/region/koronon_virus/epid.php), помимо мер, предусмотренных пунктом 2 указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Новгородской области, воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения массовых мероприятий.

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новгородской области:

5.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой в установленном порядке;

5.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах лица, у которого обнаружена коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находилось указанное лицо.

6. Органам управления областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

6.1. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6.2. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области организовать:

7.1. Выполнение органами управления областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий, указанных в пункте 6 указа;

7.2. Информирование населения о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по обеспечению безопасности населения области через средства массовой информации.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области организовать:

8.1. Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV;

8.2. Информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и территориях, неблагополучных по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, через средства массовой информации;

8.3. Разработку алгоритма действий работодателей при выявлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции у работников и доведение его до работодателей.

9. Министерству здравоохранения Новгородской области:

9.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2, 3 указа, а также проживающим совместно с ними лицам;

9.2. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV;

9.3. Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

9.4. Обеспечить информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

9.5. Ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в медицинских организациях;

9.6. Обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;

9.7. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому пациентам с симптомами ОРВИ и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы, ГОБУЗ "Центр медицинской профилактики" и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

9.8. Организовать дистанционную выдачу листков нетрудоспособности в электронной форме лицам, находящимся на карантине;

9.9. Принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, к развертыванию дополнительных коек, в том числе реанимационных;

9.10. Совместно с Министерством образования Новгородской области, ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого", военным комиссариатом Новгородской области определить резерв кадров медицинских работников с учетом граждан, пребывающих в запасе, имеющих военно-учетные специальности медицинского профиля.

10. Министерству образования Новгородской области:

10.1. Довести во взаимодействии с главами городского округа Великий Новгород и муниципальных районов Новгородской области до сведения областных и муниципальных образовательных организаций рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий;

10.2. Обеспечить во взаимодействии с главами городского округа Великий Новгород и муниципальных районов Новгородской области контроль за проведением мероприятий, направленных на запрет посещения областных и муниципальных образовательных организаций для лиц с признаками острой респираторной вирусной инфекции;

10.3. Организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в режиме, ограничивающем контактную работу обучающихся и педагогических работников.

При отсутствии возможности организации исключительно дистанционного обучения для обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотреть получение образования в группах с малой наполняемостью по заявлению их родителей или иных законных представителей.

По программам среднего профессионального образования организовать дистанционное получение теоретических знаний, получение образования, прохождение производственной практики - в группах малой наполняемости.

Получение дополнительного образования организовать в дистанционной форме;

10.4. Обеспечить прекращение выездов организованных групп детей за пределы Новгородской области, за исключением случаев возвращения на постоянное место жительства;

10.5. Ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в организациях с круглосуточным пребыванием детей.

11. Министерству спорта и молодежной политики Новгородской области:

11.1. Организовать введение свободного посещения в подведомственных физкультурно-спортивных организациях для обучающихся по письменному заявлению их родителей или иных законных представителей. Организовать проведение занятий в группах численностью не более 30 человек;

11.2. Организовать предоставление подведомственными учреждениями платных услуг населению в группах численностью не более 30 человек;

11.3. Прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях, молодежи в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях по направлению молодежной политики;

11.4. Прекратить предоставление объектов спорта, находящихся в оперативном управлении подведомственных физкультурно-спортивных организаций, для проведения тренировочных мероприятий спортсменов из других субъектов Российской Федерации;

11.5. Организовать совместно с общественными организациями работу регионального волонтерского штаба для оказания помощи людям старшего поколения, находящимся в условиях самоизоляции.

12. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской области ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание и предоставление государственных услуг в сфере занятости и социальной защиты населения.

13. Министерству культуры Новгородской области:

13.1. Организовать получение образования в подведомственных образовательных учреждениях по программам среднего профессионального образования в группах малой наполняемости или в дистанционной форме обучения, по программам дополнительного образования в дистанционной форме обучения или по индивидуальным учебным планам;

13.2. Обеспечить прекращение выездов организованных групп детей за пределы Новгородской области, за исключением случаев возвращения на постоянное место жительства.

14. Органам исполнительной власти Новгородской области с 16 марта 2020 года не проводить массовые мероприятия (деловые, спортивные, культурные, развлекательные).

15. Рекомендовать администрациям городского округа Великий Новгород и муниципальных районов Новгородской области:

15.1. Не проводить массовые мероприятия (деловые, спортивные, культурные, развлекательные);

15.2. Рекомендовать жителям городского округа Великий Новгород и муниципальных районов Новгородской области через средства массовой информации воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV;

15.3. Организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной и торговых сетях на территории соответствующего муниципального образования с использованием единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований;

15.4. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

15.5. Организовать введение свободного посещения в муниципальных физкультурно-спортивных организациях для обучающихся по письменному заявлению их родителей или иных законных представителей. Организовать проведение занятий в группах численностью не более 30 человек;

15.6. Организовать предоставление муниципальными физкультурно- оздоровительными организациями платных услуг населению в группах численностью не более 30 человек;

15.7. Организовать прекращение обеспечения участия спортсменов в спортивных мероприятиях;

15.8. Прекратить предоставление муниципальных объектов спорта для проведения тренировочных мероприятий спортсменов из других субъектов Российской Федерации;

15.9. Организовать свободное посещение воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных организаций по заявлению их родителей или иных законных представителей. Организовать проведение занятий в группах малой наполняемости;

15.10. Организовать перевод обучающихся в муниципальных образовательных организациях в сфере культуры на дистанционную форму обучения или на индивидуальные учебные планы;

15.11. Обеспечить прекращение выездов организованных групп детей за пределы Новгородской области, за исключением случаев возвращения на постоянное место жительства или выезда для прохождения лечения;

15.12. Оказать содействие министерству спорта и молодежной политики Новгородской области в формировании регионального волонтерского штаба для оказания помощи людям старшего поколения, находящимся в условиях самоизоляции.

16. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области организовать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

17. Рекомендовать организациям высшего образования Новгородской области ввести свободное посещение учебных занятий.

18. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозку железнодорожным, автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для обеззараживания воздуха (по возможности).

19. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации публичных мероприятий.

20. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области совместно с министерством здравоохранения Новгородской области и министерством промышленности и торговли Новгородской области обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях Новгородской области.

21. Рекомендовать правообладателям торговых объектов (территорий) отменить проведение на территории торгового объекта массовых мероприятий, а также прекращение функционирования детских развлекательных зон.

22. Рекомендовать организациям всех форм собственности не проводить массовые мероприятия (деловые, спортивные, культурные, развлекательные).

23. Рекомендовать физкультурно-спортивным организациям частной формы собственности:

23.1. Организовать введение свободного посещения обучающихся по письменному заявлению их родителей или иных законных представителей.

Занятия проводить в группах численностью не более 30 человек;

23.2. Организовать предоставление платных услуг населению в группах численностью не более 30 человек;

23.3. Прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях;

23.4. Прекратить предоставление объектов спорта для проведения тренировочных мероприятий спортсменов из других субъектов Российской Федерации.

24. Рекомендовать организациям всех форм собственности, осуществляющим деятельность в области демонстрации кинофильмов:

24.1. Ограничить количество реализуемых кинобилетов до 50 билетов на один кинозал;

24.2. Увеличить интервалы между киносеансами до 30 минут и обеспечить в указанные интервалы проветривание и уборку кинозалов с применением дезинфицирующих средств;

24.3. Организовать реализацию кинобилетов с учетом оставления одного свободного места слева и справа от кинозрителя.

25. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим предоставление услуг для организации процесса курения кальяна, учитывая пути передачи коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и имеющиеся риски распространения заболеваний приостановить деятельность по предоставлению указанных услуг.

26. Рекомендовать физическим лицам старше 60 лет, и имеющим хронические заболевания, принять меры по самоизоляции.

27. Рекомендовать дошкольным образовательным организациям частной формы собственности организовать свободное посещение воспитанниками по заявлению их родителей или иных законных представителей. Организовать проведение занятий в группах малой наполняемости.

28. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить прекращение доступа в здание (помещение), используемое для осуществления деятельности, на период, необходимый для обеспечения дезинфекции (не менее, чем на 24 часа), если там находилось лицо, у которого обнаружена коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV.

29. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя Губернатора Новгородской области - руководителя Администрации Губернатора Новгородской области Данилова А.В.

30. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







