Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на неопределенность со своим боем против Тони Фергюсона.

18 апреля должен состояться поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Власти Нью-Йорка запретили проведение боя, также невозможно организовать его и в Лас-Вегасе. Причина такого решения - распространение коронавируса.

Однако время идет, а глава UFC Дана Уайт пока никак не может найти место для проведения этого боя. И для решения этого вопроса времени остается все меньше и меньше.

Устал от неопределенности и сам Нурмагомедов. Об этом он написал в Instagram.

"Мы с Абдуллой пашем, и не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?" - написал чемпион.