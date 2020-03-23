Появились новые данные о Toyota Land Cruiser 300

Судьба нового Toyota Land Cruiser 300 не дает покоя японским журналистам. По ранее полученной информации премьера модели должна была состояться в 2020 году, но теперь выяснилось, что, по тем или иным причинам, запуск произойдет не ранее лета 2021-го. Об этом сообщает издание BestCarWeb со ссылкой на нескольких дилеров марки в Стране восходящего солнца.

Кстати, если Land Cruiser 300 действительно появится только через год, то японским журналистам впору признать, что единственным верным источником информации о модели является российское представительство Toyota.

В сентябре 2019 года оно выступило с опровержением того же издания - дескать, данные "о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser" являются "ложными". Что касается глобального офиса компании, то он традиционно сохраняет молчание. Причина переноса дебюта "трехсотого" тоже неизвестна. Среди версий называются очевидные - распространение коронавируса, из-за которого в Японии могут отменить даже Олимпиаду, и связанный с COVID-19 глобальный финансовый кризис.

О технических данных следующего Land Cruiser новостей мало. По-прежнему сообщается, что он встанет на модульную архитектуру TNGA, но каким-то образом сохранит рамную структуру. У машины больше не будет 8-цилиндрового мотора объемом 4,6 литра. А вместо него флагманским двигателем станет гибридный V6 на 3,5 литра. Он будет развивать мощность 299 л.с. и крутящий момент 356 Нм.

Потеря мощности якобы компенсируется работой вспомогательного электромотора и снижением массы машины. Пару этому агрегату составит бесступенчатый вариатор. А вот классический 6-диапазонный "автомат" будет сочетаться с дизельным турбомотором объемом 2,8 литра, который показал свою востребованность на LC Prado.

Как утверждают в Японии, Toyota Land Cruiser 300 будет на 10 мм шире и на 80 мм ниже "двухсотого" - 4 950 x 1 980 x 1 870 мм. В базовый список опций войдет полный пакет безопасности Toyota Safety Sense, а в топовой версии его пополнят новыми, более продвинутыми функциями. Монитор мультимедийной системы вырастет на один дюйм по диагонали.