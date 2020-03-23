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23.03.2020 11:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Коронавирус предварительно подтвержден еще у 18 жителей Подмосковья

Текст: Ирина Рыбникова

Еще у 18 жителей Подмосковья предварительно диагностирован коронавирус, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"С пятницы число подтвержденных случаев удвоилось, наша главная цель на сегодня - сдержать этот рост", - сказал он, обращаясь к жителям области.

Напомним, с сегодняшнего дня в Подмосковье приостановлена работа школ - дети ушли на трехнедельные каникулы. Не работают кинотеатры, музеи, бассейны. До 14 апреля отменен льготный проезд школьников в общественном транспорте - это сделано для того, чтобы они избегали общественных мест. Жителям области старше 65 лет рекомендовано вообще не покидать своих квартир.

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