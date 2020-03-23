Пенсионерам Подмосковья выплатят 3 тысячи рублей за соблюдение карантина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал жителям о новых мерах поддержки, принятых против распространения коронавируса. За соблюдение режима домашней изоляции всем гражданам старше 65 лет будет выплачено по 3 тысячи рублей.

Половину этой суммы пожилым людям начнут перечислять уже с ближайшего четверга, вторую половину заплатят после 14 апреля, когда должны завершиться карантинные мероприятия. Дети, которые имеют право на бесплатное питание в школах, вместо этого получат продуктовые наборы. "От каждого сейчас требуется сознательность и дисциплина", - подчеркнул губернатор.

В Московской области на сегодняшний момент подтверждено 35 случаев заболевания коронавирусом.