Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ), изложив его в следующей редакции:

"О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Московской области № 110/2005-03 "О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 №25/1 "О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со дня прибытия и:

1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на "Горячую линию" по номеру телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на иной срок, указанный в таких постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для временного проживания - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, обратиться по номеру телефона 8-800-550-50-30 "Горячей линии" для организации изоляции в условиях обсерватора.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года:

1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом (далее также - Штаб);

2) Министерству здравоохранения Московской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерством социального развития Московской области обеспечить приостановление в указанный период:

продажи билетов по льготному тарифу для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

возможности использования единой транспортной карты Московской области для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку для проезда в городском и пригородном сообщении.

4) Министерству социального развития Московской области:

обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта:

в размере 1500 рублей - после начала режима самоизоляции;

в размере 1500 рублей - по завершении режима самоизоляции;

обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в том числе через "Горячую линию", указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на "Горячую линию", указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

приостановить на указанный период прием документов и сведений от граждан, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, предоставляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в государственных органах, в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области, организациях, подведомственным указанным органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих документов и сведений;

обеспечить выделение дополнительных телефонных номеров для совершенствования работы "Горячей линии" по вопросам поддержки отдельных уязвимых категорий граждан в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией;

совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, лекарств, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно;

5) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

6. Приостановить проведение на территории Московской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с числом участников более 50 человек одновременно.

С 17 марта 2020 года организаторам досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с числом участников менее 50 человек одновременно, уведомлять об их проведении Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

7. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывших на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего постановления;

3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

8. Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах.

9. Министерству здравоохранения Московской области:

1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

2) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) всем лицам, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего постановления, а также иным лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний;

3) обеспечить изоляцию лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего постановления в условиях обсерватора;

4) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Московской области, в период действия режима повышенной готовности;

5) принять меры по:

обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

6) осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области;

7) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

10. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области:

1) при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

2) при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

3) в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Московской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

11. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области на базе Центра управления регионом Московской области:

1) на базе Центра управления регионом Московской области и Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области (в части осуществления консультирования работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области) обеспечить круглосуточную работу "Горячей линии" по телефону 8-800-550-50-30 для:

лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;

граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе составлением заявок на открытие электронного листка нетрудоспособности;

2) на базе Центра управления регионом Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области осуществлять контроль соблюдения самоизоляции лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления, на дому на 14 (четырнадцать) календарных дней.

12. Министерству здравоохранения Московской области, Министерству культуры Московской области, Министерству образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта Московской области разрешить посещение занятий обучающимися государственных образовательных организаций и организаций высшего образования, организаций физической культуры и спорта Московской области по их усмотрению на основании личного заявления, несовершеннолетними - по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности.

Предусмотреть использование образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

13. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерству здравоохранения Московской области, Главному управлению региональной безопасности Московской области обеспечить предоставление ежедневной информации о соблюдении ограничительных мероприятий (карантина) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

14. Министерству социального развития Московской области:

1) организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Московской области;

2) обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию мер дополнительной поддержки гражданам;

3) разработать с участием общественных организаций порядок и способы оказания мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции и самоизоляции.

15. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обеспечить приостановление продажи билетов в городском и пригородном сообщении в транспортных средствах (кондукторами и водителями) за наличный расчет.

16. Министерству культуры Московской области, Министерству образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта Московской области, Министерству здравоохранения Московской области приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования, организаций физической культуры и спорта.

С учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение общеобразовательных организаций в период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, организовать в общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из расчета количества учебных дней в период, указанный в абзаце первом настоящего пункта.

17. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по её ликвидации:

необходимые силы и средства Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

нештатные аварийно-спасательные формирования.

18. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности.

Приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта.

С учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение муниципальных общеобразовательных организаций в период, указанный в абзаце втором настоящего пункта, организовать в муниципальных общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из расчета количества учебных дней в период, указанный абзаце втором настоящего пункта;

обеспечить неприменение в указанный в абзаце втором настоящего пункта период организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

19. Руководителям федеральных и негосударственных образовательных организаций:

1) разрешить посещение занятий учащимися по их усмотрению на основании личного заявления, несовершеннолетними - по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности;

2) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта;

3) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, организовать в общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из расчета количества учебных дней в период, указанный в подпункте 2 настоящего пункта.

20. Приостановить реализацию проекта "Активное долголетие", а также иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения.

21. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

22.Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Министерством экономики и финансов Московской области подготовить предложения по поддержке предприятий и организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

23 .Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

24. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 25. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







