На Ставрополье нарушившая карантин инфекционист лишилась поста

Главный инфекционист министерства здравоохранения Ставропольского края, которая грубо нарушила карантин по коронавирусу COVID-19, лишилась своего поста. Об этом во вторник корреспонденту "РГ" сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края.

Там заявили, что врач была внештатным специалистом, поэтому об увольнении речи не идет. Но своего статусу в министерстве здравоохранения края она лишилась.

Напомним, ранее инфекционист в разгар эпидемии в Европе с 6 по 9 марта посетила Испанию. А после возвращения не сообщила о своей поездке руководству. Пренебрегла она и 14-дневным карантином, который с недавних пор должны проходить все, кто был в странах, где бушует COVID-19.

Спустя несколько дней, когда она вернулась к работе, у нее появились симптомы болезни. После госпитализации у нее взяли анализ на коронавирус, который дал положительный результат. Тест перепроверили в ГНЦ "Вектор" в Новосибирске, который также указала на наличие COVID-19.

Во вторник стало известно, что на врача возбудили уголовное дело по статье 237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и статье 293 УК РФ ("Халатность"). Также правоохранители проверят деятельность органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора.