Итальянский райтер не завершит граффити на мэрии Краснодара

Итальянский райтер с мировым именем 51-летний Луиджи Мариа Мураторе, который в прошлом году начал расписывать стену здания администрации Краснодара, не сможет завершить работу из-за коронавируса. Об этом сегодня на утренней планерке, трансляция которой велась в прямом эфире в соцсетях, сообщил мэр столицы Кубани Евгений Первышов.

- Художник должен был сейчас уже появиться в Краснодаре. Ему были выписаны билеты, оформлена виза, но в связи с большим эпидемиологическим превышением порога в самой Италии прилет его сюда мы ограничим, - объяснил ситуацию Первышов. - Давайте пообщаемся с нашими граффитистами. Может быть, посредством удаленной связи с итальянским художником мы получим согласие на завершение работ.

Как писала "РГ", в конце ноября 2020 года итальянский стрит-арт художник приступил к росписи баллончиком стены здания администрации Краснодара. Его пригласил мэр, после того как несколькими неделями ранее стену испортили вандалы, нанеся черной краской каракули. Хулиганов оперативно задержали, "рисунок" закрасили, а затем решили поверхность украсить "качественной живописью", по-видимому, чтобы вконец отбить охоту ставить уличные автографы.

Свои граффити на площади около 300 квадратных метров итальянский мастер планировал написать за восемь дней. Однако помешала погода - в начале декабря на город обрушился мокрый снег, а ночью температура воздуха опускалась до -5 градусов. На морозе краски хуже ложатся и дольше сохнут, поэтому Мураторе решил прервать работу и вернуться к ней уже в теплое время года. Но этому помешала сильнейшая эпидемия коронавируса на его родине.