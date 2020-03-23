Российские туристы вернулись из Марокко в Москву

Российские туристы 23 марта специальным рейсом авиакомпании Azur Air вернулись из Марокко в Москву, сообщили в Ростуризме.

Самолет приземлился в аэропорту Внуково в 20.17 вечера по московскому времени. "На борту самолета в Россию из Марокко вернулся 461 гражданин РФ из 521, которые были заявлены на вылет Генеральным Консульством РФ в Касабланке. Оставшиеся граждане не пришли на регистрацию", - отметили в Ростуризме

Специальный рейс для вывоза российских граждан был организован Ростуризмом совместно с Росавиацией и МИД России в соответствии с обращениями граждан. Среди вернувшихся россиян было 27 организованных туристов, которые проводили свой отдых в Марокко по линии туроператора. Все остальные россияне являются самостоятельными путешественниками, уточнили в Ростуризме.

Между тем в Россию также предстоит вернуть россиян из Филиппин, Египта, Мальты, Перу и ряда других стран.

Вывозом российских как организованных, так и самостоятельных туристов, занимается рабочая группа, координирующая возвращение российских граждан воздушным транспортом из-за рубежа в Россию.

Как сообщили в Росавиации, сложности возникли с возвращением Россиян из Египта. "Учитывая, что регулярные и чартерные рейсы российских авиакомпаний в Шарм-эль-Шейх и Хургаду в зимнем сезоне ИАТА 2019/2020 не выполнялись, перевозка граждан РФ затруднена. Вопрос их транспортировки из этих пунктов находится в стадии проработки", - отметили в Росавиации. В Египте, по данным МИД России, находится около 2 тысяч россиян, уточнили в Росавиации.

Сложности с вывозом россиян из зарубежных стран также возникают в связи с введенными взаимными ограничениями на авиасообщение.

Уже получено разрешение на выполнение рейса на Мальту. Из островного государства в Россию должно вернуться 80 россиян. Кроме того, 24 марта гуманитарным рейсом "Аэрофлота" из Москвы в Лиссабон и обратно планируется доставить 223 пассажира, из Ташкента на рейсе "Аэрофлота" вернутся 375 россиян, еще 177 человек прилетят в Москву из испанского острова Тенерифе.

Для возвращения российских граждан из Филиппин авиакомпанией Azur Air ведется работа по организации вывозного рейса, который также запланирован на 24 марта.

"Пока не решен вопрос доставки граждан РФ из Южной Америки. Загранучреждениям МИД РФ предложено проработать вопрос транспортировки россиян в пункты Европы на регулярных или чартерных рейсах европейских авиакомпаний. В частности, речь идет о Мадриде или Лиссабоне. Далее перевозку будет возможно осуществить на рейсах "Аэрофлота", - сообщили в Росавиации.