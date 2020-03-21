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21.03.2020 17:33
Рубрика: Экономика

Вывоз россиян из Марокко и Филиппин запланирован на 23 и 25 марта

Текст: Евгений Гайва

Вывоз российских граждан из Марокко и Филиппин спецрейсами предварительно планируется 23 и 25 марта. Об этом сообщили в Росавиации по итогам очередного заседания рабочей группы, созданной для возвращения россиян из зарубежных стран в условиях ограничения авиасообщения из-за распространения нового коронавируса.

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"Ожидается, что после дополнительного уточнения загранучреждениями МИД РФ точного количества заинтересованных российских граждан, будут определены даты и время их вывоза. Предварительно рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) запланированы на 23 и 25 марта соответственно", - говорится в сообщении.

По данным перевозчиков, 21-23 марта также планируется 6 вывозных рейсов из Будапешта (Венгрия), 1 рейс из Каира (Египет), 2 рейса из Кишинева (Молдавия), 2 рейса из Лиссабона (Португалия), 2 рейса из Ларнаки (Кипр), 1 рейс из Тенерифе (Испания), отметили в Росавиации.

Кроме того, вчера из стран, где сложилась самая сложная ситуация - Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории - российские авиакомпании уже вывезли 3889 человек.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Представители российских авиакомпаний при наличии свободных мест открывают продажу билетов по доступным тарифам. Их могут купить находящиеся за рубежом россияне.

Также прорабатываются варианты возвращения наших соотечественников из Южной Америки. Планируется сначала вывезти россиян в Европу (Мадрид и Лиссабон) на регулярных рейсах европейских авиакомпаний. Затем россиян доставят в Россию российские перевозчики.

По словам председателя Рабочей группы - первого заместителя министра транспорта, главы Росавиации Александра Нерадько, при поступлении заявок от иностранных или российских авиакомпаний на выполнение вывозных рейсов российские авиационные власти сделают все необходимое для предоставления разрешений в возможно короткие сроки.

Работа группы продолжается в ежедневном режиме, отметили в Росавиации.

Ранее в Ростуризме сообщили, что за рубежом находятся около 100 тысяч организованных российских туристов. Вывоз россиян идет чартерными и специальными рейсами. Как писала "РГ", сложная ситуация с возвращением россиян возникла в Черногории, Марокко и других странах из-за внезапно введенных ими ограничений на авиасообщение из-за распространения нового коронавируса.

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